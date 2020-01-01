Астрономы обнаружили воду в одной из старейших известных галактик

Астрономы обнаружили следы воды в одной из старейших известных галактик, впервые доказав, что живительное вещество сыграло роль в образовании самых первых звезд.

Концепция этого художника показывает континуум пыли и молекулярные линии окиси углерода и воды, наблюдаемые в паре галактик, известной как SPT0311-58 ALMA

Галактика, называемая SPT0311-58, расположена около 12,88 миллиардов световых лет от Земли, что означает, что телескопы видят ее так, какой она была миллиард лет после Большого взрыва .

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По оценкам астрономов, галактике всего 780 миллионов лет - возраст, в котором звезды формировались гораздо быстрее, чем в более зрелых галактиках.

Наблюдение самой далекой (и самой старой) воды во Вселенной было произведено Атакамской большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решеткой (ALMA), мощным радиотелескопом, состоящим из 66 радиоантенн, расположенным на севере Чили в пустыне Атакама.

“Используя наблюдения ALMA с высоким разрешением молекулярного газа в паре галактик, известных под общим названием SPT0311-58, мы обнаружили молекулы воды и угарного газа в большей из двух галактик“, - сказал Шривани Яругула, астроном из Университета Иллинойса и Главный следователь по новому исследованию, говорится в заявлении. “Кислород и углерод, в частности, являются элементами первого поколения, а в молекулярных формах оксида углерода и воды они имеют решающее значение для жизни, какой мы ее знаем2.

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SPT0311-58, обнаруженная ALMA в 2017 году, является самой массивной известной в настоящее время галактикой этой древней эпохи и, по сути, состоит из двух галактик, которые, похоже, сливаются. В заявлении ученых говорится, что в ней больше газа и пыли по сравнению с галактиками на более близких расстояниях, которые являются более зрелыми.

“[SPT0311-58] дает нам множество потенциальных возможностей для наблюдения за многочисленными молекулами и лучшего понимания того, как эти животворящие элементы повлияли на развитие ранней Вселенной“, - добавил Джарагула.

В настоящее время астрономы не понимают, как такое огромное количество газа и пыли собралось в молодой Вселенной, чтобы сформировать первые звезды и ранние галактики. Однако они знают, что звезды в молодых галактиках образуются в тысячу раз быстрее, чем в Млечном Пути.

“Изучение содержания газа и пыли в этих ранних галактиках дает нам информацию об их свойствах, таких как количество формируемых звезд, скорость, с которой газ превращается в звезды, как галактики взаимодействуют друг с другом и с межзвездной средой, и многое другое“, сказал Джарагула.

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Вода - третья по распространенности молекула во Вселенной после водорода и окиси углерода, и некоторые исследования показывают, что ее можно использовать как признак звездообразования.

“Этот захватывающий результат, демонстрирующий мощь ALMA, пополняет растущую коллекцию наблюдений за ранней Вселенной“, - говорится в заявлении Джо Пеше, астрофизика и директора программы ALMA в Национальном научном фонде. “Эти молекулы, важные для жизни на Земле, формируются, как только могут, и их наблюдение дает нам представление о фундаментальных процессах во Вселенной, которые сильно отличаются от сегодняшних“.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили мертвую галактику-монстра.