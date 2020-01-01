В Израиле нашли древнее кольцо от похмелья

Это красиво и практично.

Золотое кольцо, найденное в руинах старинной винодельческой фабрики, возможно, носили более 1000 лет назад из-за его красоты или для предотвращения похмелья.

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Археологи недавно обнаружили кольцо в Явне, Израиль, во время раскопок на месте, относящемся к византийским временам (примерно с 330 по 1453 год нашей эры), где когда-то доминировал над ландшафтом массивный винный завод. Предполагается, что этот завод был крупнейшим производителем коммерческого вина в этот период, экспортировав высококачественный винтаж по всему древнему Израилю и за его пределы, написали в Facebook представители Управления древностей Израиля (IAA).

Однако недавняя находка на этом месте не имеет ничего общего с приготовлением или наслаждением хрустящим бокалом вина, возможно, вместо этого она служит защитой от болезненных последствий, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. В кольце находится фиолетовый камень, который, вероятно, является аметистом, и жители региона считали, что такие полудрагоценные камни способны предотвратить дискомфорт от похмелья, говорится в заявлении представителей IAA.

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“Аметисты упоминаются в [Библии] как один из 12 драгоценных камней, которые верховный жрец Храма носил на своей церемониальной нагруднике“, - сказал Амир Голани, эксперт IAA по древним украшениям и один из ученых, исследовавших кольцо. “Этому драгоценному камню было придано много достоинств, в том числе предотвращение побочного эффекта употребления алкоголя - похмелья“, - говорится в заявлении Голани.

Это представление восходит к временам Древней Греции; Слово “аметист“ происходит от греческого “аметистос“, что означает “не пьян“, согласно Геммологическому институту Америки (GIA). Аметист - это тип кварца, который когда-то ценился так же, как изумруды и рубины, пока открытие в 19 веке крупных месторождений в Бразилии не сделало драгоценный камень более дешевым и более доступным, сообщает GIA.

На винном заводе в Явне, где было найдено это кольцо, прессовали и разливали в бутылки белое вино, известное как “вино Газы“ или “вино Ашкелон“, названное так в честь портов, куда оно отправлялось для покупателей в Европе и Азии, сообщили представители IAA. заявление в Facebook. Тысячи глиняных кувшинов - сломанных и неповрежденных - и другого оборудования в руинах намекают на огромные масштабы этой древней винодельческой операции, которая, возможно, производила более 2 миллионов литров вина каждый год, согласно сообщению в Facebook.

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Исследователи нашли кольцо в месте, датируемом примерно седьмым веком, недалеко от склада для хранения пустых винных кувшинов. Анализ камня кольца показал, что это не стеклянная безделушка. Согласно заявлению, он был сделан из кремнезема - минерала, обнаруженного в драгоценных камнях, - и его характерный фиолетовый цвет намекал на то, что камень был аметистом. По словам Голани, такое кольцо носил бы богатый человек с высоким статусом и мог бы украсить палец мужчины или женщины.

Хотя кольцо было похоронено в седьмом веке, золотые кольца с аметистами были популярны среди римской элиты еще в третьем веке, и кольцо могло быть изготовлено за столетия до того, как оно было потеряно, а затем передавалось из рук в руки из поколения в поколение. сказали исследователи.

Одно из толкований - носить кольцо для предотвращения похмелья; Возможно, владелец кольца надел его себе на палец в надежде, что они смогут выпить до избытка, не напиваясь, - предположил в заявлении Эли Хаддад, руководитель раскопок от имени IAA. Или, возможно, владелец кольца просто носил его как символ своего богатства и престижа. Но даже несмотря на то, что артефакты, подобные этому, могут многое рассказать экспертам об определенных аспектах далекого прошлого, многие из сопутствующих деталей были потеряны во времени.

“Хотел ли человек, который носил кольцо, избежать интоксикации из-за употребления большого количества вина?“ - спросил Хаддад. “Вероятно, мы никогда не узнаем“.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые опасные алкогольные напитки.