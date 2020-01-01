Солнечная буря вызвала северное сияние в Украине

Полярное сияние было видно на севере страны.

На этой неделе сильная солнечная буря создает благоприятные для северного сияния условия в Северном полушарии.

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По данным Центра прогнозов космической погоды Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), Солнце выпустило два корональных выброса массы (CME) 1 и 2 ноября. CME - это извержения в атмосфере Солнца, которые выбрасывают магнитное поле в космос. и в данном случае к Земле.

Когда эти магнитные нарушения поражают верхние слои атмосферы Земли, они могут вызвать геомагнитные бури. Эти штормы способны нарушить спутниковую связь и другую электронику. Они также заставляют частицы в магнитном поле, окружающем Землю, излучать свет, создавая эфирное шоу, известное как полярное сияние.

Полярное сияние, также известное как северное или южное сияние, обычно находится в высоких широтах, недалеко от полюсов. Но сильная солнечная буря может сделать это явление видимым южнее. Согласно Sky News, последнее геомагнитное возмущение открыло виды на северное сияние наблюдателям в северном полушарии. В том числе - и Украине.

Как сообщает Метеопрог, фотограф, Андрей Гаврилюк сфотографировал слабое полярное сияние в городе Киверцы (Волынская обл.).

“Наблюдал северное сияние сегодня ночью на 50 широте в Киверцах, Волынская область в 00:10 по местному времени! Из-за мощной геомагнитной бури Q индекс локально поднимался до 8! Фотографически наблюдалось минут 10 - 15, как красное свечение в северной части неба, потом накрыла слоистая облачность и туман…“, - написал Гаврилюк.

Полярное сияние над Украиной facebook.com

CME движутся с разной скоростью, и, по данным NOAA, первый магнитный взрыв от Солнца произошел 3 ноября. По данным агентства, закат 4 ноября может предоставить дополнительные возможности для наблюдения за полярным сиянием ниже 48-й параллели.

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При прогнозировании полярного сияния ученые используют так называемый планетарный K-индекс, который измеряет геомагнитные бури по 9-балльной шкале. Пять или больше указывает на геомагнитную бурю. По состоянию на 4 ноября K-индекс колебался между 6 и 7. Центр прогнозирования космической погоды также предоставляет 30-минутный прогноз полярной активности, показывающий местоположение и интенсивность полярного сияния. Центр также предоставляет обзорную карту с магнитной широтой крупных городов и индексом K, который обычно необходим для наблюдения за полярным сиянием на этих магнитных широтах.

Полярное сияние может быть непредсказуемым, но для наблюдения за полярным сиянием применяются те же правила, что и для наблюдения за звездами: лучшие виды, вероятно, будут обнаружены в безоблачные ночи вдали от городских огней. Необязательно находиться прямо под светом, чтобы их видеть - согласно NOAA, полярное сияние можно увидеть за сотни миль, если условия будут подходящими.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце произошла крупная вспышка в сторону Земли.