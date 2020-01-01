Самые яркие в мире рентгеновские лучи совершили революцию в медицине

Новая рентгеновская технология позволяет получать изображения целых органов с разрешением до одного микрона.

Революционный новый метод визуализации, использующий рентгеновские лучи, генерируемые ультрасовременным ускорителем частиц, предлагает трехмерные изображения целых органов с беспрецедентной детализацией. Демонстрация технологии исследователи изобразили легкое умершего пациента с COVID-19, открыв новое понимание того, как болезнь нарушает оксигенацию крови.

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Новая технология называется иерархической фазово-контрастной томографией (HiP-CT) и представляет собой рентгеновский метод, позволяющий визуализировать целые органы с разрешением до 1 микрона, что в 100 раз превышает разрешение обычного компьютерного томографа.

Прогресс в области визуализации стал результатом технологической модернизации Европейского центра синхротронных исследований (ESRF). Этот ультрасовременный ускоритель частиц недавно был усовершенствован благодаря тому, что называется обновлением Extremely Brilliant Source (ESRF-EBS).

Эта модернизация EBS позволила создать первый в мире синхротрон четвертого поколения, что сделало его самым ярким источником рентгеновского излучения в мире. Это повысило качество рентгеновского излучения в 100 раз с точки зрения “яркости и согласованности“. И рентгеновские лучи, создаваемые этим устройством, в 100 миллиардов раз ярче, чем то, что можно найти в обычном больничном рентгеновском снимке.

“Идея разработать эту новую технику HiP-CT возникла после начала глобальной пандемии путем объединения нескольких методов, которые использовались в ESRF для изображения крупных окаменелостей, и использования повышенной чувствительности нового Extremely Brilliant Source в ESRF, ESRF-EBS“, - объясняет ведущий ученый ESRF Пол Таффоро. “Это позволяет нам видеть в 3D невероятно маленькие сосуды в целостном человеческом органе, что позволяет нам отличать в 3D кровеносный сосуд от окружающей ткани и даже наблюдать некоторые из них. конкретные клетки“.

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Используя новую технологию, группа исследователей из Университетского колледжа Лондона запускает проект под названием “Атлас человеческих органов“. Питер Ли, возглавляющий проект, говорит, что цель Атласа человеческих органов - заполнить пробел в нашем понимании анатомии человека.

“Клинические КТ- и МРТ-сканирование могут разрешать до чуть менее миллиметра, в то время как гистология (изучение клеток / биопсийных срезов под микроскопом), электронная микроскопия (которая использует электронный луч для генерации изображений) и другие аналогичные методы разрешают структуры с субмикронной точностью, но только на небольших биопсиях ткани органа“, - говорит Ли. “HiP-CT объединяет эти чешуйки в 3D, визуализируя целые органы, чтобы по-новому взглянуть на нашу биологическую структуру“.

Атлас человеческих органов будет бесплатным онлайн-ресурсом, и он запускается с отображением нескольких ключевых органов человека, включая мозг, почки, сердце и селезенку. Проект также предлагает визуализацию, сравнивающую здоровое легкое с легким умершего пациента с COVID-19.

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HiP-CT разработан, чтобы предложить врачам библиотеку изображений, показывающих, как различные заболевания влияют на различные органы. Эти невиданные ранее структурные данные показывают, как болезнь может влиять на архитектуру ткани вплоть до разрешения всего в один микрон.

Клэр Уолш, инженер-механик из Университетского колледжа Лондона, работающая над проектом, говорит, что подробные изображения будут использоваться в тандеме с методами машинного обучения, чтобы улучшить понимание, полученное с помощью клинических изображений, таких как МРТ и КТ. Уолш не только помогает лучше откалибровать и улучшить существующие технологии, но и предполагает, что данные HiP-CT помогут исследователям разработать системы искусственного интеллекта, которые помогут прояснить МРТ и КТ.

Напомним, ранее сообщалось, что медики обнаружили новый орган в теле человека.