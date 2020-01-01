Взорвавшаяся над Чили комета образовала стеклянные скалы

К счастью, это произошло 12000 лет назад.

Сегодня полоса пустыни протяженностью 75 километров усеяна странными темными стеклянными скалами, которые долгое время озадачивали ученых. Новое исследование показало, что эти породы очень похожи на частицы комет, собранные миссией NASA. Ученые, стоящие за этой работой, теперь думают, что все те годы назад одна или несколько огромных комет взорвались вместе в небе над регионом, вызвав ураганные ветры, опалив влажный травяной пейзаж и рассыпав область искривленным и искривленным стеклом, которое все еще содержит минералы, которые обычно встречаются только в метеоритах.

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“Это первый раз, когда у нас есть четкие доказательства стекла на Земле, которые были созданы за счет теплового излучения и ветра от огненного шара взрыва над поверхностью“, - сказал Пит Шульц, геолог Университета Брауна в Род - Айленде.

“Чтобы произвести такое драматическое воздействие на такую ​​большую территорию, это был действительно мощный взрыв“, - сказал он. “Многие из нас видели болиды, летящие по небу, но по сравнению с этим это крошечные пятна“.

Шульц и его коллеги хотели сравнить странное чилийское стекло, цвет которого варьируется от темно-зеленого до черного, с работой миссии NASA под названием Stardust, запущенной в 1999 году. Stardust посетила комету под названием Wild-2, чтобы улавливать частицы ее пыли. который космический корабль доставил на Землю в 2006 году. По данным NASA, эти образцы были первыми в истории учеными нетронутыми образцами кометной пыли за пределами орбиты Луны.

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Для нового исследования Шульц и его коллеги собрали 300 кусочков странной стеклянной породы для анализа на двух участках региона. Кроме того, команда вырезала тонкие полированные срезы из 20 образцов для изучения под микроскопом. Во всех этих срезах исследователи обнаружили десятки зерен и фрагментов, не соответствующих региону.

Эти аномалии включали минерал под названием троилит, который обычно встречается в метеоритах, и разложившиеся цирконы, которые предполагают, что образцы достигли температуры выше 1670 градусов по Цельсию. Другие черты, отмеченные исследователями, не являются исключительными для метеоритов, но довольно распространены во внеземном контексте и соответствуют тому, что ученые видели в метеоритах или образцах Wild-2.

“Эти минералы говорят нам, что этот объект имеет все отметины кометы“, - сказал в том же заявлении Скотт Харрис, планетарный геолог из Научного центра Фернбанка в Атланте и соавтор нового исследования. “Тот же минералогический состав, который мы видели в образцах звездной пыли, заключенных в эти очки, - действительно убедительное доказательство того, что то, что мы видим, является результатом взрыва кометы“.

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Кроме того, исследователи отметили признаки драматического прошлого на стекле, которые показывают “скольжение, срезание, скручивание, скатывание и складывание (в некоторых случаях более двух раз), прежде чем оно полностью закалилось“, - писали ученые в статье.

На протяжении многих лет ученые рассматривали другие сценарии, объясняющие появление странного стекла. В то время в этом регионе были оазисы и травянистые заболоченные земли, поэтому некоторые предположили, что обширные травяные пожары могли растопить песчаную почву, чтобы сформировать стеклянные скалы.

“Там может быть много шрамов от взрыва, но до сих пор у нас не было достаточно доказательств, чтобы убедить нас, что они действительно связаны с событиями взрыва“, - сказал Шульц. “Я думаю, что это место предоставляет шаблон, который поможет уточнить наши модели воздействия и поможет найти похожие сайты в других местах“.

Ученые пока не могут точно датировать стекловидные породы, хотя другие исследования этого явления предполагают, что странные породы образовались между 12300 и 11500 лет назад.

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Интересно, что это близко к тому времени, когда останки крупных млекопитающих, таких как лошади и наземные ленивцы, перестают появляться в летописи окаменелостей, и примерно тогда, когда некоторые ученые думают, что люди начали строить поселения на севере Чили - хотя сейчас нет возможности узнать, есть ли какие-либо из трех событий связаны.

“Слишком рано говорить, была ли причинная связь или нет, но мы можем сказать, что это событие произошло примерно в то же время, когда мы думаем, что мегафауна исчезла, что интригует“, - сказал Шульц. “Также есть шанс, что это действительно засвидетельствовали первые жители, которые только что прибыли в регион. Это было бы настоящее шоу“.

Напомним, ранее сообщалось, что чуть не врезавшийся в Землю астероид изменил орбиту полета.