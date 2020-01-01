Жуткий гриб-зомби превращает насекомых в возбужденных некрофилов

Паразитический гриб Entomophthora muscae идет на все, чтобы эксплуатировать сексуальные влечения домашних мух.

Согласно недавнему исследованию, взяв под контроль мозг мухи и отправив ее хозяина умирать на самой высокой точке, которую он может достичь, зомбифицирующая форма выдумывает мощный афродизиак, чтобы завершить свою уловку.

Это приворотное зелье разжигает огонь похоти в здоровых самцах мух, побуждая их приставать к противоположному полу - живому или мертвому. Иногда это означает раздутые женские трупы, буквально изобилующие спорами.

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Зомби-грибок использует эту слабость до поразительного уровня, и исследователи из Копенгагенского университета провели серию экспериментов, которые убедительно продемонстрировали, как это сделать. Их работа еще не прошла экспертную оценку, но доступна на сервере препринтов bioRxiv.

Эколог Андреас Наундруп и его команда предложили самцам мух выбирать между зараженными и неинфицированными мертвыми самками на одной и той же арене тестирования. Хотя они не обнаружили четкой разницы между трупиками, которые самец выбрал для спаривания, было больше попыток спаривания с останками, если одна из мертвых самок находилась на поздней стадии фазы высвобождения спор (споруляции) инфекции.

Чтобы подтвердить, что это увеличение периода сексуальной активности мух действительно полезно для грибка, исследователи инкубировали самцов мух в течение 10 дней. Почти три четверти самцов, контактировавших с самками с поздней стадией споруляции, заразились, по сравнению с 15 процентами самцов, которые пытались соблазнить трупики на ранней стадии споруляции.

Затем Наундруп и его коллеги измерили реакцию антенн самцов домашней мухи на летучие соединения, окружающие живых мух, неинфицированных и спорообразующих трупов. Опять же, наиболее привлекательными оказались мертвые спорулирующие самки.

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Сравнивая химические вещества с использованием газовой хроматографии и масс-спектрометрии на ранней стадии споруляции, на поздней стадии споруляции и неинфицированных мух, команда обнаружила отчетливый химический профиль длинноцепочечных спиртов и сложных эфиров.

После тестирования этих соединений на мухах исследователи пришли к выводу, что несколько типов этих летучих химических веществ работают вместе, чтобы привлечь самцов.

“E. muscae вызывает изменения в химическом составе летучих веществ, которые привлекают комнатных мух, изменяя уровни углеводородов кутикулярных мух и производя несколько необычных летучих соединений“, - пишет команда в своем препринте.

Некоторые из этих соединений неизвестны для домашних мух, но привлекательны для других насекомых, таких как шмели. Исследователи подозревают, что более летучие химические вещества могут быть пищевым аттрактантом, который можно приманить на расстоянии, а более слабые сигналы влияют на репродуктивные позывы мух.

Изучая экспрессию генов, команда также обнаружила, что E. muscae активно экспрессирует ключевые ферменты на поздней стадии споруляции, которые, как известно, продуцируют эти соединения.

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Хотя грибковое заболевание может поражать популяции домашних мух во время эпидемии животных, оно не является специфическим для этого вида и, как известно, заражает других мух, таких как мясные мухи и журчалки.

Как только спора попадает на подходящего хозяина, у нее образуется система мицелия, напоминающая корень, которая проникает в часть мозга, контролирующую ползание насекомого. Там он манипулирует мухой, чтобы она подползла к высоте, способствующей высвобождению спор, одновременно поедая ее плоть изнутри и развивая собственные репродуктивные органы, которые вырастают из мертвой мухи.

Этот гриб не только обладает тревожной способностью зомбировать своего хозяина, но и обладает невероятной способностью манипулировать здоровыми мухами, которых он еще даже не коснулся. Этот пример химической мимикрии эксплуатирующей сопрягаемых позывы животных является одним из первых описаний такой расширенного поведения манипуляции со стороной патогена.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили у мух "ген человеческого языка".