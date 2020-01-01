Самолеты назвали причиной глобального потепления

Авиация несет ответственность за глобальное потепление в большей степени, чем следует из ее углеродного следа.

Согласно новому исследованию, опубликованному сегодня, авиация может израсходовать одну шестую оставшегося температурного бюджета, необходимого для ограничения потепления до 1,5 ° C к 2050 году. В статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters, предлагается сократить выбросы, производимые авиационной промышленностью.

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Учитывая, что авиация широко известна как сектор, в котором сложно декарбонизировать, это исследование направлено на то, чтобы проинформировать дискуссию о “справедливой доле“ авиации в будущем потеплении.

Исследователи из Оксфордского университета, Манчестерского столичного университета и Национального центра наблюдения Земли NERC разработали простой метод количественной оценки температурного вклада исторических авиационных выбросов, включая воздействия как CO 2, так и не CO 2. Он также прогнозирует потепление в будущем из-за авиации на основе ряда возможных решений климатического кризиса.

Милан Клёвер, ведущий автор исследования, сказал: “Наши результаты показывают, что вклад авиации в потепление пока составляет примерно 4% и продолжает расти. COVID сократил количество людей, летающих, но у авиационной отрасли мало шансов достичь каких-либо климатических целей. если он нацелен на возвращение к нормальному состоянию“.

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Авторы показывают, что единственный способ «заморозить» повышение температуры в секторе - это резко снизить выбросы CO 2 примерно на 2,5% в год; тем не менее, есть место для оптимизма, поскольку они также показывают, что обеспечение 90% -ного сочетания экологически безопасных видов топлива с низким содержанием углерода к 2050 году приведет к аналогичному результату без дальнейшего повышения температуры в этом секторе. Но это зависит от устойчивой производственной цепочки низкоуглеродного топлива, которой пока не существует, как отмечает Милан Клевер. “Авиационная промышленность должна разработать надежный план для мира с температурой 1,5 ° C“.

Напомним, ранее сообщалось, что изменение климата делает Землю более тусклой.