Киты оказались самыми главными обжорами, и это хорошо

Ученые обнаружили, что крупные киты едят по крайней мере в три раза больше, чем считалось ранее, и это открытие подчеркивает их важность для поддержания здоровья Мирового океана.

Киты едят очень много, но их фекалии позволяют крилю размножаться pixabay

Исследование, опубликованное в среду в рецензируемом журнале Nature, дает ключ к разгадке того, почему уничтожение миллионов крупнейших китов на планете было настолько разрушительным для морской среды.

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Два ученых сообщили, что восстановление популяции китов может творить чудеса с морской средой и может даже помочь пополнить сокращающиеся популяции рыб.

С 1900 по 1970 год промышленный китобойный промысел уничтожил около 1,5 миллиона крупных китов вокруг Антарктиды.

“На крупнейшие виды китов на планете систематически охотились, что привело к сокращению численности, вероятно, более чем на 70 процентов во многих случаях“, - сказал Николас Пайенсон, автор исследования и куратор ископаемых морских млекопитающих в Смитсоновском институте.

Ученые 70-х годов предполагали, что без китов, которые будут охотиться на них, популяции криля и рыбы взорвутся, а другие хищники будут процветать, заполняя брешь в пищевой цепи.

Но этого не произошло. Экосистема так и не пришла в норму.

“На самом деле за следующие 50 лет произошло невероятное сокращение [криля] - и это происходит до сих пор“, - сказал Мэтью Савока, ведущий автор исследования и научный сотрудник Стэнфордской морской станции Хопкинса.

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“Самое резкое снижение биомассы криля было замечено в районах, где погибло больше всего китов“, - сказал он.

“Парадокс криля“ оставил ученых в недоумении.

До недавнего времени было чрезвычайно трудно понять, чем кормятся крупные киты. Их нельзя держать в неволе, и они кормятся глубоко под поверхностью воды.

Ученые, проводившие исследование, разработали датчики, которые могут обнаруживать рыбу и криль, когда кит их ест.

Эти датчики, которые прикреплены к китам с помощью присосок, как показано на видео ниже, использовались для отслеживания 321 усатого кита семи различных видов в Южном океане, который окружает Антарктиду.

Используя эту технологию, ученые обнаружили, что киты едят в три или более раз больше, чем считалось ранее.

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Это означает, что только популяции в Южном океане до начала китобойного промысла потребляли бы около 400 миллионов метрических тонн криля в год, что намного больше, чем предполагалось.

Это вдвое больше общего количества криля, оставшегося в Антарктиде сегодня.

Это означает, что киты производят гораздо больше своих богатых железом фекалий, и этот факт объясняет серьезность ущерба окружающей среде, когда они были убиты.

“Мы считаем, что эти киты являются ключевыми переработчиками питательных веществ в этой экосистеме“, - сказал Савока.

Когда киты кормятся и испражняются, они перераспределяют железо к поверхности океана. Это делает железо доступным для фитопланктона, мелких водорослей, которые не могут расти без питательных веществ.

Их, в свою очередь, поедает криль, а их поедают киты.

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Без китов большая часть этого железа падает на дно океана, фактически покидая экосистему.

По словам Пиенсона и Савока, поскольку киты, по-видимому, являются таким ключевым игроком в экосистеме, восстановление популяции китов в Южном и других океанах будет полезно для морской среды.

“Вы увидите больше криля, больше китов. Вы, вероятно, также увидите, как следствие более здоровой экосистемы, более высокий улов рыбы, может восстановиться популяция пингвинов, есть все виды последствий для нижнего течения“, - сказал Пайенсон.

По его словам, китобойный промысел сегодня “не оказывает такого большого влияния на популяции китов в мире“, потому что его масштабы очень малы по сравнению с прошлым.

Но гораздо больше китов - сотни тысяч - случайно погибают от рук людей - либо от кораблей, либо от застревания в рыболовных снастях, - сказал Пайенсон.

Напомним, ранее сообщалось, что горбатый кит проглотил ныряльщика, а потом выплюнул.