На Солнце произошла новая быстрая вспышка-каннибал

Новая вспышка сменила более медленную.

На изображении показана солнечная вспышка, связанная с корональными выбросами массы 1 и 2 ноября 2021 года NASA

Наше Солнце разбушевалось: с понедельника (1 ноября) оно произвело три вспышки, которые ученые называют корональными выбросами массы (КВМ).

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КВМ выбрасывают в космос шары газа и магнитного поля, часто из солнечных пятен, которые представляют собой узлы в магнитном поле Солнца. 1 и 2 ноября пятно, обозначенное AR2887, вызвало две из этих вспышек. Затем, днем ​​во вторник (2 ноября), второе пятно под названием AR2891 также произвело КВМ.

Оказывается, эта третья вспышка происходит быстрее, чем два ее предшественника, поэтому, по данным наблюдателей на SpaceWeather.com, она охватила все предыдущие КВМ и часть другого - отсюда и прозвище КВМ-каннибал.

Все три КВМ ориентировались более или менее в сторону Земли, и ученые предсказывают, что образовавшийся в результате большой КВМ прибыл на Землю вечером 3 ноября и вызовет геомагнитные бури, которые начнутся в четверг (4 ноября).

На изображении показан выброс корональной массы от Солнца 2 ноября 2021 года NASA

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Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), который отслеживает КВМ и аналогичные события, объявил наблюдение за незначительной геомагнитной бурей в среду и умеренное наблюдение за четвергом.

В результате этих штормов SWPC предупредил о возможных колебаниях электросети и нарушениях ориентации спутников. В прогнозе отмечается , что штормы могут также вызвать ошеломляющие проявления северного сияния на юге, например, в Нью-Йорке, Висконсине и Вашингтоне .

Активность солнца регулируется 11-летним циклом; в настоящее время Солнце находится в том, что ученые назвали « 25-м солнечным циклом ». Ожидается, что этот цикл достигнет пика в 2025 году, и ранние прогнозы предполагали, что это будет довольно умеренный цикл, как и его предшественник.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце взорвалось в самой большой вспышке за четыре года.