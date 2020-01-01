Астероид чуть не врезался в Землю, но это никто не заметил

Астрономы смогли увидеть лишь отдаляющийся от нас космический камень.

На позапрошлой неделе мимо Земли пролетел астероид размером с холодильник, и астрономы узнали, что этот объект существует только через несколько часов после его исчезновения.

Это был близкий пролет (с космической точки зрения): траектория космического камня 24 октября перенесла его над Антарктидой на расстояние 3000 км от Земли - ближе, чем некоторые спутники, - что сделало его третьим по величине астероидом, который приблизился к планете, не столкнувшись с ней.

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Ученые не знали об объекте, получившем название астероид 2021 UA1, потому что он приближался к дневной стороне Земли со стороны Солнца, поэтому, по данным CNET, сравнительно тусклый и маленький гость оставался незамеченным примерно через 4 часа после прохождения в ближайшей точке.

Но при диаметре всего 2 метра UA1 был слишком мал, чтобы представлять угрозу. CNET сообщает, что даже если бы он ударил Землю, большая часть ее твердого тела сгорела бы в атмосфере, прежде чем упала бы на землю.

По данным Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), кометы и астероиды, которые вращаются в пределах нашего космического пространства, приближаясь к Земле на 1,3 астрономических единицы (194,5 миллиона километров), известны как объекты, сближающиеся с Землей (ОСЗ). NASA использует телескопы на земле и в космосе для поиска и наблюдения за ОСЗ, чтобы отслеживать их орбиты и определять их размер, форму и состав.

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По заявлению NASA, для того, чтобы объект считался опасным, он должен иметь диаметр не менее 140 м. UA1, возможно, не был достаточно большим, чтобы угрожать планете, но как насчет более крупных астероидов, которые могут направляться в нашу сторону? NASA также изучает технологии для защиты Земли от возможных столкновений с более крупными космическими камнями за счет отклонения.

"Тест двойного перенаправления астероидов» (DART), запуск которого запланирован на 24 ноября, позволит протестировать метод отклонения астероидов путем попадания в них высокоскоростных дистанционно управляемых космических кораблей", - говорится в заявлении NASA. Ученые отправят космический корабль DART в околоземный двойной астероид Дидимос, имеющий форму волчка и состоящий из двух тел; более крупный имеет диаметр около 780 м, а его меньшая лунка - около 160 м в диаметре.

Дидимос подошел ближе всего к Земле в 2003 году, пройдя мимо нее на расстоянии примерно 7,18 миллиона км, но, по данным НАСА, он обычно вращается вокруг Солнца сразу за пределами орбитальной траектории Земли. Согласно заявлению, Дидимос не угрожает Земле, но его размер практически необходим для проверки того, может ли столкновение подтолкнуть опасный ОСЗ достаточно, чтобы отклонить его от курса столкновения с Землей.

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Тем не менее, чтобы отклонить астероид, NASA должно будет обнаружить его до того, как он упадет на Землю. Вот почему другая миссия, NEO Surveyor, разрабатывает инфракрасный космический телескоп, который может повысить шансы на слежку за незаметными астероидами, такими как UA1, которые приближаются из-за Солнца, по данным Лаборатории Луны и планет Университета Аризоны , которая сотрудничает с NASA в этой области.

На сегодняшний день NASA идентифицировало около 27000 ОСЗ, из которых около 9800 имеют диаметр не менее 140 м, а 890 - 1 км в диаметре.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA проморгало крупный астероид.