Телескоп Хаббл снова отключился

Космический телескоп Хаббл, отключенный более недели из-за проблем с его приборами, скорее всего, не будет работать еще неделю, пока инженеры исследуют проблему.

Научные инструменты Хаббла перешли в безопасный режим в начале 25 октября после того, как они выдали коды ошибок, указывающие на потерю “сообщений синхронизации“, которые предоставляют информацию о времени, используемую инструментами. В безопасном режиме прекратилась научная работа телескопа, хотя сами инструменты и остальная часть космического корабля находятся в хорошем состоянии.

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Это был не первый случай, когда проблема с синхронизационными сообщениями затрагивала Хаббл. Двумя днями ранее приборы также выдавали коды ошибок из-за потери конкретного сообщения синхронизации, говорится в заявлении NASA от 1 ноября. Контроллеры перезагрузили приборы, и научные операции возобновились на следующий день.

Заявление от 1 ноября стало первым обновлением статуса Хаббла с тех пор, как агентство объявило о проблеме в твите 25 октября. В заявлении говорится, что инженеры изучают системы космических кораблей, чтобы понять, что вызывает потерю сообщений синхронизации и как это исправить, а также собирают дополнительные данные.

В NASA предположили, что проблема не будет решена сразу. “Ожидается, что эти мероприятия продлятся не менее одной недели“, - говорится в сообщении агентства о мерах по восстановлению.

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Это третья серьезная проблема, с которой Хаббл, находящийся на орбите с апреля 1990 года, столкнулся в этом году. В марте из-за проблемы с обновлением программного обеспечения телескоп был отключен более чем на четыре дня. В июне компьютер с полезной нагрузкой, который управляет приборами, вышел из строя, в результате чего телескоп был выведен из эксплуатации почти на пять недель, пока контроллеры не завершили переход на резервный компьютер.

Несмотря на эти проблемы, астрономы по-прежнему надеются, что Хаббл сможет продолжать работать в течение большей части десятилетия. На встрече Американского астрономического общества в начале июня представители Научного института космического телескопа заявили, что они работают над инициативами по продлению срока службы телескопа и его инструментов до 2030 года.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл отметил день рождения снимком смерти звезд.