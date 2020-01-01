Впервые в истории астронавты съели выращенный в космосе перец чили

Астронавты на Международной космической станции впервые вырастили перец чили, который астронавт NASA использовал для тако, чтобы накормить команду.

Семена были доставлены на МКС в июне в рамках эксперимента NASA, чтобы увидеть, какие продукты можно выращивать в космосе. Эксперимент должен был помочь установить возможные источники пищи для длительных миссий, возможно, на Марс.

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По сообщению NASA, первый урожай перца был собран в пятницу.

Астронавт Меган Макартур в пятницу написала в Твиттере, что команда попробовала перец и что она использовала их в тако вместе с говядиной и овощами фахита.

Она назвала их “лучшими космическими тако“.

Перец пошел в тако twitter

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В июле NASA заявило, что перец будет расти около четырех месяцев в рамках расследования Plant Habitat-04. В нем говорится, что этот процесс стал “первым разом, когда астронавты NASA будут выращивать на станции урожай перца чили от семян до зрелости“.

NASA заявило, что команда будет есть перец, если он будет казаться хорошим, а также сохранит его, чтобы привезти на Землю для изучения.

Макартур сказала в своем твите, что астронавты должны были заполнить анкеты после того, как попробовали перец.

Астронавтам понравился вкус перца twitter

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NASA заявило, что выращивание продуктов питания в космосе имеет логистические преимущества по сравнению с доставкой упакованных продуктов с Земли, и что уход за космическими культурами может иметь психологическую пользу для экипажа.

Он отметил, что полеты далеко от Земли, в том числе на Марс, “могут длиться месяцами или даже годами и иметь ограниченные возможности для миссий по пополнению запасов“.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA подсчитали стоимость уничтожения МКС.