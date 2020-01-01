Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Впервые в истории астронавты съели выращенный в космосе перец чили

Комментариев: 0
Астронавты на Международной космической станции впервые вырастили перец чили, который астронавт NASA использовал для тако, чтобы накормить команду.
Выращенный на МКС перец
Выращенный на МКС перец
twitter

Семена были доставлены на МКС в июне в рамках эксперимента NASA, чтобы увидеть, какие продукты можно выращивать в космосе. Эксперимент должен был помочь установить возможные источники пищи для длительных миссий, возможно, на Марс.

Читай также: Частный космический корабль Dragon привезет на МКС фрукты

По сообщению NASA, первый урожай перца был собран в пятницу.

Астронавт Меган Макартур в пятницу написала в Твиттере, что команда попробовала перец и что она использовала их в тако вместе с говядиной и овощами фахита.

Она назвала их “лучшими космическими тако“.

 

Перец пошел в тако
Перец пошел в тако
twitter

 

Читай также: МКС отмечает 20-летие с начала полноценной работы

В июле NASA заявило, что перец будет расти около четырех месяцев в рамках расследования Plant Habitat-04. В нем говорится, что этот процесс стал “первым разом, когда астронавты NASA будут выращивать на станции урожай перца чили от семян до зрелости“.

NASA заявило, что команда будет есть перец, если он будет казаться хорошим, а также сохранит его, чтобы привезти на Землю для изучения.

Макартур сказала в своем твите, что астронавты должны были заполнить анкеты после того, как попробовали перец.

 

Астронавтам понравился вкус перца
Астронавтам понравился вкус перца
twitter

 

Читай также: NASA показало поведение воды в невесомости (видео)

NASA заявило,  что выращивание продуктов питания в космосе имеет логистические преимущества по сравнению с доставкой упакованных продуктов с Земли, и что уход за космическими культурами может иметь психологическую пользу для экипажа.

Он отметил, что полеты далеко от Земли, в том числе на Марс, “могут длиться месяцами или даже годами и иметь ограниченные возможности для миссий по пополнению запасов“.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA подсчитали стоимость уничтожения МКС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: NASA, перец, МКС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь