В Египте нашли гробницу чиновника фараона Рамсеса II

Гробница, построенная более 3200 лет назад для высокопоставленного чиновника одного из самых могущественных фараонов Египта, была обнаружена в Саккаре.

В гробнице найдены настенные росписи. Лучше всего сохранились изображения крупного рогатого скота и других животных Министерством туризма и древностей

Надписи, найденные в гробнице, говорят о том, что Птах-М-Виа, человек, похороненный там, занимал ряд должностей, включая главу казначейства и главного надзирателя за скотом во время правления фараона Рамсеса II (годы правления 1279–1213 до н.э.), который расширил свою империю до современной Сирии. Рамсес II был также известен своими строительными усилиями, включая расширение Карнакского храма, говорится в заявлении египетского министерства археологов. Птах-М-Виа был главой казны за несколько столетий до изобретения чеканки монет; в то время люди производили оплату товарами, пайками или драгоценными металлами.

Читай также: В Египте нашли гробницы с драгоценными камнями

В останках гробницы Птах-М-Виа археологи нашли серию настенных росписей, на которых изображены люди, ведущие скот и других животных на заклание. Эта сцена может быть связана с должностью Птах-М-Виа в качестве инспектора по животноводству. Похоже, что до сих пор в гробнице не было обнаружено человеческих останков.

Несколько гравюр в гробнице также изображали человека, возможно, Птах-М-Виа. На одной гравюре он изображен сидящим рядом с несколькими сосудами и предметом, похожим на рог.

В настоящее время исследователи анализируют иероглифы, найденные над гравюрой, которые, среди прочего, указывают на то, что в дополнение к своим другим обязанностям Птах-М-Виа отвечал за совершение “божественных подношений“ в одном из храмов, построенных Рамсесом II в Фивах. Фараон построил или расширил несколько храмов в Фивах во время своего правления, и неясно, в какой из них Птах-М-Виа делал подношения.

Читай также: В Египте обнаружили гробницу 5600-летней давности

Ола Аль-Аджизи, профессор археологии Каирского университета, возглавлял группу, которая обнаружила гробницу. Археологи продолжают раскапывать и анализировать гробницу и прилегающую территорию. Находка находится в хорошей компании, поскольку в Саккаре находится огромное количество археологических памятников, в том числе ступенчатая пирамида Джосера возрастом 4700 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли дворец Рамсеса II.