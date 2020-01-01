Сверхъяркие вспышки загадочной кометы озадачили астрономов

Комета 29P ведет себя настолько непредсказуемо, что профессиональные астрономы не знают, что с ней делать.

Фотография кометы 29P, сделанная через несколько дней после одной из ее сверхвспышек Проект телескопа Фолкса

Одна из самых странных комет в Солнечной системе извергается с непредсказуемыми яркими вспышками с конца сентября, и никто не знает почему. Международная кампания по наблюдению, в которой участвуют как любители, так и профессиональные астрономы, и даже знаменитый космический телескоп Хаббл, теперь хотят раскрыть эту тайну.

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Комета 29P - потрясающий объект. Это одна из самых больших известных комет, ширина которой составляет более 60 километров, она примерно такая же большая, как знаменитая комета Хейла-Боппа, которую было видно в небе в 1990-х годах. Это одна из немногих комет, известных как кентавры, которые вращаются вокруг Солнца между Сатурном и Юпитером, медленно продвигаясь через то, что астрономы называют воротами, ожидая, когда гравитация Юпитера в конечном итоге отбросит их ближе к Солнцу (или за его пределы). А 29P периодически светлеет мощными извержениями, которые делают его вторым по активности телом в Солнечной системе после луны Юпитера Ио. Но почему он извергается? Никто не знает.

Но, несмотря на ее любопытный характер, большинство наблюдений кометы 29P до недавнего времени проводилось астрономами-любителями.

“Вы не можете предсказать, когда произойдет извержение кометы“, - сказал Ричард Майлз, астроном-любитель и бывший ученый-исследователь в области химии углеводородов, который в настоящее время возглавляет Отдел астероидов и удаленных планет Британской астрономической ассоциации. “Для профессиональных астрономов довольно сложно получить время телескопа для систематического наблюдения. Но у любителей есть свои телескопы на заднем дворе, и они могут наблюдать, когда захотят. Так что профессионалы, сотрудничающие с любителями в подобных исследованиях, - это правильный путь“.

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25 сентября, сразу после полнолуния, терпеливая самоотдача преданной группы любителей была вознаграждена самым неожиданным образом. Комета, расположенная в созвездии Возничего, находилась довольно близко к Луне и была очень слабой для правильных наблюдений, но за ней наблюдали пять астрономов из Юты, Шотландии, Франции и на испанском острове Тенерифе.

“Мы заметили несколько последовательных извержений“, - сказал Майлз. “Было четыре очевидных, а в конце - пятая. Менее чем через два дня яркость кометы стала примерно в 250 раз ярче, чем до того, как она стала активной“.

По мере продолжения темпераментного поведения кометы Майлз предупредил не только других астрономов-любителей, но и профессионалов. Поскольку вспышки были настолько необычными, группе астрономов из шести университетов США удалось получить некоторое время для наблюдений на космическом телескопе Хаббла, надеясь, что они смогут наблюдать исчезающую кому и узнать что-то о природе кометы.

Загадочная комета 29P была замечена в ярких вспышках Проект телескопа Фолкса

“Это будет первый раз, когда мы поймем последствия такой большой вспышки“, - сказал Джон Нунан, аспирант астрономии из Университета Аризоны и один из исследователей, стоящих за предложением Хаббла. “В предыдущий раз, когда Хаббл смотрел на комету 29P, это был небольшой взрыв. То, что происходит сейчас, является беспрецедентным, по крайней мере, за последние 40 лет“.

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К сожалению, 25 октября в космическом телескопе-ветеране произошел технический сбой, и он переключился в безопасный режим за день до того, как должен был обратить внимание на далекую комету. Выбор времени был идеальным, поскольку комета засветилась еще одной вспышкой в ​​воскресенье (24 октября).

“Мы думаем, что если Хаббл сможет вернуться в режим работы в типичном временном масштабе, который обычно возвращается после событий безопасного режима, мы все равно сможем получить нашу науку и действительно сломать орех в этом случае 29P“, - сказал Нунан.

Астрономы надеются, что Хаббл сможет различать отдельные части обломков, выброшенных во время вспышек, и отслеживать эти объекты по мере их удаления от ядра кометы.

“Хаббл сможет обнаруживать объекты размером до 100 метров“, - сказал Майлз. “Так что, если какие-либо фрагменты были брошены в космос, Хаббл сможет их обнаружить и увидеть, как они движутся“.

“Если астрономы смогут проследить за такими фрагментами, они будут наблюдать рождение совершенно новой кометы“, - сказал Нунан.

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Предыдущее исследование показало, что взаимодействие кометы 29P с гравитацией Юпитера может выбросить космический ледяной шар во внутреннюю часть Солнечной системы уже в 2038 году, превратив Кентавр в комету семейства Юпитера, которая приближается к Солнцу. Если бы это было так, астрономы могли бы сделать важное открытие о процессах, которые помогают кометам пробираться из пояса Койпера, хранилища космических пород за орбитой Нептуна, на Землю.

«Если в результате этих огромных вспышек, подобных той, что произошла в конце сентября, от нее откололись фрагменты, эти фрагменты также могут стать семейными кометами Юпитера», - сказал Нунан. “Если в регионе Кентавров происходит процесс, который может фрагментировать приближающиеся объекты пояса Койпера, которые являются кентаврами в течение этого короткого периода своей динамической жизни, и дать нам эти кометы семейства Юпитера размером от 100 до 200 метров [от 330 до 660 футов], то это было бы увлекательно“.

На самом деле астрономы очень мало знают о 29P и его странном поведении. Ученые даже не понимают, почему сейчас происходит резкое повышение активности. Активность комет обычно определяется солнечным теплом. Чем ближе к звезде, тем больше испаряется материала ледяной кометы. Но орбита кометы 29P круговая, поэтому ее расстояние от Солнца практически не меняется. Поэтому он не должен демонстрировать очень выраженных колебаний активности, - сказал Нунан.

Ричард Майлз считает, что наблюдаемые недавно мощные вспышки могут быть результатом сложных геологических процессов, происходящих внутри кометы, а также на ее поверхности.

Напомним, ранее сообщалось, что синяя комета удивила астрономов составом.