Ученые NASA предложили новую шкалу инопланетной жизни

В новой статье утверждается, что необходимо больше нюансов сообщить о возможных доказательствах инопланетян.

Изображение художника того, какой может быть поверхность потенциально обитаемой экзопланеты Проксима b ESO

По мере того, как поиск внеземной жизни набирает обороты, ученым, возможно, придется немного изменить свои оценки.

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Исследователи должны сообщать доказательства существования инопланетной жизни по шкале, аналогичной шкале уровня технологической готовности, обычно используемой для оценки готовности компонентов космического полета, - говорится в новой статье. Цель состоит в том, чтобы сделать поиск жизни менее “бинарным“ - жизнь или отсутствие жизни - и более точно выразить его в терминах согласованной научной неопределенности.

Недавно предложенная шкала доказательств существования инопланетной жизни была изложена в исследовании, опубликованном 27 октября в журнале Nature, которое возглавлял главный ученый NASA Джим Грин. Шкала включает семь уровней, которые могут меняться в зависимости от типа окружающей среды и реакции научного сообщества.

Например, для миссии на Марс обнаружение намеков на признаки жизни будет регистрироваться на уровне 1 по шкале, а показ того, что открытие произошло не из-за загрязнения земной жизнью, повысит его до уровня 2. Наивысшие уровни включают проверочные признаки жизни с несколькими инструментами (Уровень 6) и в разных местах мира (Уровень 7).

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“До сих пор мы заставляли общественность думать, что есть только два варианта: это жизнь или это не жизнь“, - говорится в заявлении соавтора исследования Мэри Войтек, главы программы астробиологии NASA в штаб-квартире NASA. “Нам нужен лучший способ поделиться впечатлениями от наших открытий и продемонстрировать, как каждое открытие основывается на следующем, чтобы мы могли увлечь за собой общественность и других ученых“.

NASA ожидает, что новая шкала будет иметь особый резонанс, когда дело доходит до Марса, поскольку было несколько громких дебатов о потенциальных признаках жизни на Красной планете. В 1996 году, например, группа исследователей предположила, что они обнаружили убедительные признаки марсианской жизни в марсианском метеорите под названием Allan Hills 84001 (ALH84001). Отчет остается спорным 25 лет спустя.

Еще одна дискуссия разгорелась в 2015 году, когда данные, собранные NASA Mars Reconnaissance Orbiter, показали, что сигнатура гидратированных солей была связана с интригующими сезонными темными полосами на Красной планете, известными как повторяющиеся наклонные линии (RSL). Некоторые ученые считают, что эти соли образовались в результате испарения соленой воды, но другие считают, что RSL, скорее всего, вызваны сухими оползнями.

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Хотя NASA не упомянуло прошлые исследования при описании новой шкалы в пресс-релизе, агентство указало, что астробиология, как и вся наука, - это процесс, который включает в себя “задавать вопросы, выдвигать гипотезы, разрабатывать новые методы. искать ключи и исключать все альтернативные объяснения“.

“Любое индивидуальное обнаружение не может быть полностью объяснено биологическим процессом и должно быть подтверждено посредством последующих измерений и независимых расследований“, - пояснили в заявлении представители агентства. “Иногда возникают проблемы с самими инструментами. В других случаях эксперименты вообще ничего не дают, но все же предоставляют ценную информацию о том, что не работает или где не искать“.

Представители NASA подчеркнули, что масштаб призван стимулировать обсуждение в сообществе. Масштаб также может измениться, поскольку в конце 2020-х годов начнутся миссии крупных агентств, в том числе запланированная миссия по возвращению образцов с Марса и запуск Europa Clipper к потенциально обитаемому спутнику Юпитера.