Страшный отчет ВМО подтверждает изменение климата семь лет подряд

2021 год еще не закончился, но предварительный отчет о состоянии планеты предполагает, что мы сильно склоняемся к его нарушению.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал 2021 год “ годом все или ничего“ для действий по борьбе с изменением климата.

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Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН недавно подсчитали, что последние семь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

У нас есть данные только за первые девять месяцев 2021 года, но первоначальный анализ показывает, что он, вероятно, займет будет пятым, шестым или седьмым самым теплым из этих семи.

Основная причина, по которой здесь не будет теплее, заключается в том, что в начале этого года проявился охлаждающий эффект Ла-Нинья.

Однако тенденция с 2015 года очевидна: всего за семь лет произошло быстрое и долгосрочное повышение глобальной температуры, повышение уровня моря, потепление и закисление океана.

Согласно отчету, при нынешних темпах выбросов парниковых газов к концу века мир потеплеет как минимум на 1,5–2 градуса по Цельсию.

Средняя глобальная температура с января по сентябрь 2021 года уже была примерно на 1,09 ° C выше доиндустриального среднего значения, а это значит, что у нас не так много места для маневра.

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“Мы по-прежнему значительно отстаем от графика, чтобы достичь целей Парижского соглашения. В этом году объем выбросов ископаемого топлива вернулся в норму, концентрация парниковых газов продолжала расти, а также суровые погодные явления, вызванные деятельностью человека, которые повлияли на здоровье, жизнь и средства к существованию каждого человека. континент“, - написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в предисловии к докладу.

“Если не произойдет немедленного, быстрого и крупномасштабного сокращения выбросов парниковых газов, ограничение потепления до 1,5 ° C будет невозможно с катастрофическими последствиями для людей и планеты, от которой мы зависим“.

Отчет был выпущен в начале переговоров ООН по изменению климата , которые в настоящее время проходят в Глазго, Шотландия. Конференция, сокращенно известная как COP26, в конечном итоге решит, как мир будет развиваться в этот поворотный момент, поэтому важно, чтобы мы знали, где мы находимся.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление может стать причиной каждой третьей смерти из-за жары.