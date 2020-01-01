Новое исследование: Антитела к COVID-19 сохраняются не менее 10 месяцев

Антитела перенесших первую волну действуют и на мутации вируса.

На второй год COVID-пандемии мы еще многого не знаем про антитела, которые производятся в ответ на SARS-CoV-2. В частности, как долго эти белки, вырабатываемые иммунной системой, сохраняются в организме, давая нам некоторую степень встроенной защиты от вируса? Насколько хорошо антитела действуют против различных вариантов коронавируса и насколько отличается защита, обеспечиваемая антителами на основе вакцинации, от антител, продуцируемых предыдущей инфекцией?

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Теперь, новое исследование ученых в Великобритании дает нам несколько новых ответов. Прежде всего, несколько хороших новостей, основанных на данных: кровь людей, которые были инфицированы во время первой волны пандемии, а затем выздоровели, по-видимому, сохраняет антитела в течение как минимум 10 месяцев после появления симптомов (POS).

“Первоначальные опасения заключались в том, что реакция антител SARS-CoV-2 может имитировать реакцию других эндемичных коронавирусов человека, таких как 229E, для которых ответы антител недолговечны и возникают повторные инфекции“, - объясняет команда в статье под руководством первого автора и исследователя инфекционных заболеваний Лианы Дюпон из Королевского колледжа Лондона.

“Однако наши данные и данные других недавних исследований показывают, что, хотя титры нейтрализующих антител снижаются по сравнению с первоначальным пиковым ответом, надежная нейтрализующая активность против псевдотипированных вирусных частиц и инфекционного вируса все еще может быть обнаружена в большой части сывороток выздоравливающих при концентрации до 10 месяцев“.

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В новом исследовании Дюпон и его коллеги исследовали сыворотку выздоравливающих 38 человек, представляющих смешанную когорту пациентов и медицинских работников, все из которых были инфицированы в первой волне.

Предыдущее исследование некоторых из тех же команд показали, что уровень антител на SARS-CoV-2 начинает снижаться после достижения пикового уровня примерно от трех до пяти недель после выздоровления.

К счастью, новые данные показывают некоторые обнадеживающие признаки. Во-первых, нейтрализующие антитела все еще обнаруживались в сыворотках выздоравливающих в течение периода до 10 месяцев - до момента, когда исследование было прекращено и данные были обработаны для публикации.

Во-вторых, были также свидетельства некоторой перекрестной нейтрализующей активности против вариантов SARS-CoV-2, что означает, что люди, которые когда-либо подвергались воздействию только исходного SARS-CoV-2 “первого типа“, могли все еще иметь некоторый уровень защиты от более поздних мутировавших вариантов, хотя и на более низких уровнях.

“В целом сыворотки волны 1 показали нейтрализующую активность против B.1.1.7 [также известного как вариант Alpha ], P.1 [Gamma] и B.1.351 [Beta], хотя и с более низкой эффективностью для B.1.1.7 и B. 1.351“, - пишут исследователи.

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Другие результаты показали, что заражение вариантами SARS-CoV-2, включая B.1.617.2, также известное как Delta, “вызывает перекрестный нейтрализующий ответ антител, который эффективен против родительского вируса, но снижает нейтрализацию против расходящихся клонов“, - говорят исследователи, отметив, что на данный момент вакцины, разработанные с использованием спайкового белка из исходного вируса, вероятно, будут обеспечивать самый широкий ответ антител против текущих вызывающих озабоченность вариантов и вновь возникающих клонов.

Стоит отметить, что лабораторные эксперименты по измерению активности антител в образцах крови под стеклом - это не то же самое, что измерение способности людей фактически бороться с вирусом в реальной жизни, но здесь все еще есть многообещающие новости, в том числе потенциально для будущих исследований и разработки вакцин.

“Хотя устойчивая нейтрализация против заражающего варианта SARS-CoV-2 важна, эффективная перекрестная нейтрализующая активность важна для долгосрочной защиты от появляющихся вариантов SARS-CoV-2“, - пишут исследователи .

“Наблюдения показывают, что бустерная вакцинация против COVID-19 может стать важным шагом для увеличения как широты нейтрализации, так и эффективности вакцины против вновь появляющихся вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2“.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые отслеживают новый вариант коронавируса с необычно высокой скоростью мутаций.