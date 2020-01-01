Ученый: Внеземной интеллект скорее искусственный, чем биологический

Мы не можем найти инопланетян, потому что не знаем, что ищем.

Лорд Мартин Рис - почетный профессор космологии и астрофизики Кембриджского университета является соучредителем Центра изучения рисков для существования, инициативы ранней стадии, объединяющей ученых, философов и предпринимателей в области программного обеспечения.

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Мартин Рис опубликовал статью, в котором рассмотрел вопрос - есть ли где-нибудь во Вселенной разумная жизнь? Это волновало нас веками, если не тысячелетиями. Но только недавно у нас появилась реальная возможность узнать это благодаря таким инициативам, как SETI (Поиск внеземного разума) с использованием радиотелескопов для активного прослушивания радиосообщений от инопланетных цивилизаций.

Предположим, что есть другие планеты, где зародилась жизнь и что она следовала чему-то вроде дарвиновской эволюции (что не обязательно). Даже тогда маловероятно, что развитие интеллекта и технологий будет происходить точно такими же темпами, как на Земле. Если бы она значительно отстала, то эта планета явно не показала бы нашим радиотелескопам никаких доказательств существования внеземной жизни. Но вокруг звезды старше Солнца жизнь могла иметь фору в миллиард лет или больше.

Человеческая технологическая цивилизация насчитывает всего тысячелетия (самое большее) - и может пройти всего один или два столетия до того, как люди, состоящие из органических материалов, таких как углерод, будут вытеснены или превзойдены неорганическим интеллектом, таким как ИИ. Мощность компьютерной обработки уже растет в геометрической прогрессии, а это означает, что в будущем ИИ сможет использовать гораздо больше данных, чем сегодня. Из этого следует, что тогда он мог бы стать экспоненциально умнее, превзойдя общий интеллект человечества.

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Возможно, отправной точкой было бы усовершенствовать себя с помощью генетической модификации в сочетании с технологиями - создание киборгов с частично органическими и частично неорганическими частями. Это может быть переход к полностью искусственному интеллекту.

ИИ может даже развиваться, создавая все более и более совершенные версии самого себя в более быстрой, чем дарвиновской шкале, временной шкале в течение миллиардов лет. Тогда органический интеллект человеческого уровня был бы лишь кратким перерывом в нашей "истории человечества" перед тем, как машины возьмут верх. Так что, если бы инопланетный разум развивался аналогичным образом, мы вряд ли "поймаем" его за короткий промежуток времени, когда он все еще был воплощен в биологической форме. Если бы мы обнаружили внеземную жизнь, было бы гораздо больше шансов быть электронным, чем плотью и кровью - и, возможно, она даже не проживает на планетах.

Поэтому мы должны переосмыслить уравнение Дрейка, которое было установлено в 1960 году для оценки количества цивилизаций в Млечном Пути, с которыми мы могли бы потенциально общаться. Уравнение включает в себя различные предположения, такие как количество планет, а также время, в течение которого цивилизация может посылать сигналы в космос, примерно от 1000 до 100 миллионов лет.

Но продолжительность жизни органической цивилизации может составлять самое большее тысячелетия, в то время как ее электронная диаспора может продолжаться миллиарды лет. Если мы включим это в уравнение, окажется, что цивилизаций может быть больше, чем мы думали, но большинство из них будут искусственными.

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Возможно, мы даже захотим переосмыслить термин "инопланетные цивилизации". "Цивилизация" означает общество людей. Напротив, инопланетяне могут быть единым интегрированным разумом.

Если SETI будет успешным, то маловероятно, что будет записывать декодируемые сообщения. Вместо этого он может обнаружить побочный продукт (или даже неисправность) какой-то сверхсложной машины, находящейся далеко за пределами нашего понимания.

SETI фокусируется на радиочастоте электромагнитного спектра. Но поскольку мы понятия не имеем о том, что нас ждет, мы должны четко исследовать все диапазоны волн, включая оптическую и рентгеновскую части. Вместо того, чтобы просто слушать радиопередачу, мы также должны быть внимательны к другим свидетельствам неприродных явлений или активности. К ним относятся искусственные структуры, построенные вокруг звезд для поглощения их энергии (сферы Дайсона) или искусственно созданные молекулы, такие как хлорфторуглероды - нетоксичные, негорючие химические вещества, содержащие углерод, хлор и фтор - в атмосфере планеты. Эти химические вещества представляют собой парниковые газы, которые не могут быть созданы естественными процессами, что означает, что они могут быть признаком "терраформирования" (изменение планеты, чтобы сделать ее более пригодной для жизни) или промышленное загрязнение.

"Я бы сказал, что следовало бы даже поискать следы инопланетян в нашей солнечной системе. Хотя мы, вероятно, можем исключить посещения человекоподобных видов, есть и другие возможности. Например, внеземная цивилизация, освоившая нанотехнологии, могла передать свой разум крошечным машинам. Затем он может вторгнуться в другие миры или даже пояса астероидов с помощью роя микроскопических зондов", - сказал Рис.

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И даже если бы мы получили декодируемое радиосообщение, как мы могли бы узнать, каковы будут намерения сверхразумного отправителя? У нас нет абсолютно никакого представления - подумайте о разнообразии причудливых мотивов (идеологических, финансовых и религиозных), которые двигали человеческими усилиями в прошлом. Они могут быть миролюбивыми и любознательными. Еще менее навязчиво то, что они могут понять, что при низких температурах легче думать - уйти подальше от любой звезды или даже впасть в спячку на миллиарды лет, пока не станет холоднее. Но они могут быть экспансионистскими - и этого, кажется, ожидает большинство, кто задумывался о будущей траектории цивилизаций.

По мере развития Вселенной разумные виды могут стать невероятно умными. Просто возьмем собственное будущее. В конце концов, рождение и смерть звезд в нашей галактике будут происходить постепенно медленнее, пока не произойдет тряска, когда Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды примерно через миллиард лет. Обломки нашей галактики, Андромеды и их меньших спутников в пределах нашей локальной группы галактик, после этого сгруппируются в одну аморфную галактику, в то время как далекие галактики удалятся от нас и в конечном итоге исчезнут.

Но наш остаток будет существовать гораздо дольше - возможно, достаточно времени, чтобы появилась цивилизация, которая могла бы обладать огромным количеством энергии, даже используя всю массу галактики.

Это может быть кульминацией долгосрочной тенденции к усложнению живых систем. На этом этапе все атомы, которые когда-то были в звездах и газе, могут быть преобразованы в гигантский организм галактического масштаба. Некоторые авторы-фантасты предполагают, что инженерия звездного масштаба создаст черные дыры и кротовые норы - мосты, соединяющие разные точки в пространстве-времени, теоретически обеспечивая короткие пути для космических путешественников. Эти концепции выходят далеко за рамки любых технических возможностей, которые мы можем себе представить, но не в нарушение основных физических законов.

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Также постчеловеческий интеллект может создавать компьютеры с огромной вычислительной мощностью. Люди уже способны моделировать некоторые довольно сложные явления, например климат. Однако более разумные цивилизации могут моделировать живые существа - с реальным сознанием - или даже целые миры или вселенные.

Откуда нам знать, что мы не живем в такой симуляции, созданной технологически превосходящими инопланетянами? Может быть, мы не более чем развлечение для какого-то высшего существа, которое управляет такой моделью? В самом деле, если жизнь предназначена для создания технологически продвинутых цивилизаций, которые могут создавать компьютерные программы, то у нас может быть больше смоделированных вселенных, чем реальных, что делает возможным то, что мы находимся в одной из них.

Это предположение может показаться диковинным, но все оно основано на нашем нынешнем понимании физики и космологии. Однако мы, безусловно, должны непредвзято относиться к возможности того, что мы многого не понимаем. Может быть, законы, которые мы видим, и константы, которые мы измеряем, только "локальны" и различаются в других частях Вселенной? Это привело бы к еще большему количеству потрясающих возможностей.

В конечном итоге физическая реальность может включать в себя сложности, недоступные ни нашему интеллекту, ни нашим чувствам. Некоторые электронные "мозги" могут просто совершенно иначе воспринимать реальность. Мы также не можем предсказать или понять их мотивы. Вот почему мы не можем оценить, означает ли текущее радиомолчание, которое переживает SETI, отсутствие передовых инопланетных цивилизаций или просто их предпочтения.

Напомним, ранее сообщалось, что инопланетяне боятся вступать в контакт.