Сверхгорячий сверхбыстрый взрыв озадачил астрономов

Были обнаружены только три подобных взрыва: "Верблюд", "Корова" и "Коала".

Иллюстрация, показывающая, как черная дыра всасывает материал из своего аккреционного диска. Недавно обнаруженный взрыв на верблюде мог быть рождением черной дыры NASA

В октябре 2020 года астрономы обнаружили огромный древний взрыв, прорвавший галактику в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Взрыв появился из ниоткуда, достиг максимальной яркости в течение нескольких дней, а затем снова быстро исчез в течение месяца, указывая на то, что только что произошло экстремальное космическое событие, такое как образование черной дыры или нейтронной звезды.

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Астрономы называют внезапные яркие взрывы, подобные этим быстрым синим оптическим транзиентам (FBOT), названным в честь их экстремального “голубого“ тепла и невероятно быстрой эволюции.

Но, если хотите, можете называть его “Верблюд“.

Это прозвище (игра на техническом названии объекта, ZTF20acigmel) может показаться неподходящим для такого быстрого и мощного взрыва, но таковы методы FBOT. Подобный взрыв, обнаруженный в 2018 году на расстоянии примерно 200 миллионов световых лет от Земли, получил маловероятное название “Корова“ (результат процедурно сгенерированного научного названия), в то время как другой FBOT 2020 года получил название “Коала“ (также его техническое название).

Когда дело доходит до звездных взрывов, эти три приятных FBOT представляют собой отдельный класс. В отличие от типичных сверхновых - эпических взрывов, которые происходят, когда у звезд заканчивается топливо и они схлопываются сами по себе - FBOT, кажется, появляются и исчезают в течение нескольких недель, а не лет.

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Но даже после того, как их видимый свет угасает, FBOT продолжают оставаться источниками излучения. В статье, опубликованной 13 октября в базе данных препринтов arXiv, астрономы изучили “верблюда“ в длинах волн электромагнитного спектра, чтобы получить представление о невидимой бойне, разыгравшейся после первого взрыва.

Ученые обнаружили, что первоначальный взрыв также ярко светил в радиочастотах, что свидетельствует о том, что взрыв был чрезвычайно быстрым - вероятно, несколько десятых скорости света (более 160 млн км/ч). Такое яркое радиоизлучение обычно происходит из-за синхротронного излучения, которое возникает, когда заряженные частицы летят через магнитное поле со скоростью, составляющей долю света.

За взрывом месяцами кипел мощный двигатель. Команда обнаружила, что взрыв светился рентгеновским излучением еще долгое время после того, как его видимый свет исчез. Как и в случае с Коровой, этот поток рентгеновских лучей предполагает, что что-то мощное, например, черная дыра или нейтронная звезда, вызвало интенсивные выбросы Верблюда, предположила команда.

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Возможно, FBOT представляют собой редко наблюдаемый момент космического творения - взрывы, которые происходят в тот момент, когда старая звезда взрывается, коллапсирует в массивную черную дыру или быстро вращающуюся нейтронную звезду на наших глазах.

Астрономы никогда не видели, чтобы эти процессы происходили на самом деле (насколько они знают), поэтому трудно сказать наверняка, как будет выглядеть результирующий поток радиации. Но ясно одно: корова, коала и верблюд - не обычные млекопитающие. В них нет ничего среднего.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены следы взрыва сверхновой рядом с Солнечной системой.