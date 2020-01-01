NASA просит помощи в подготовке марсоходов

Вы можете помочь NASA сделать марсоходы еще лучше.

NASA просит гражданских ученых обозначить “представляющие научный интерес особенности на изображениях, сделанных марсоходом Perseverance“. Проект под названием AI4Mars, размещенный на Zooniverse, продолжает работу, начатую в прошлом году с марсоходом Curiosity, который в итоге создал алгоритм классификации объектов.

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“Изображения от Perseverance будут еще больше улучшать [алгоритм] за счет расширения видов идентификационных меток, которые могут быть применены к объектам на поверхности Марса“, - заявили представители Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Южной Калифорнии, которая управляет миссиями Curiosity и Perseverance, говорится в заявлении.

“AI4Mars теперь предоставляет метки для обозначения более тонких деталей, позволяя людям выбирать такие варианты, как плавающие камни (“острова“ из скал) или конкреции (шары, часто образованные водой, из минералов, которые были зацементированы вместе), - добавили чиновники.

Инструмент, созданный с помощью изображений Curiosity, называется SPOC ( Классификация свойств почвы и объектов). Он был основан на работе, в которой люди пометили почти полмиллиона изображений, выделяя такие детали, как песок и камни. По словам представителей JPL, инструмент правильно реализует такие функции в 98% случаев, и водители марсоходов уже используют SPOC для планирования маршрутов Red Planet.

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Perseverance имеет 23 камеры и ежедневно отправляет на Землю от десятков до сотен изображений. Члены команды миссии хотели бы сократить время между получением изображений и загрузкой инструкций в Perseverance от их команд. Это может занять часы, потому что инженеры и геологи ищут на фотографиях конкретные интересующие объекты, а также местность, прохождение которой может быть опасным для марсохода.

“Ни один ученый не может внимательно просматривать все изображения, переданные по нисходящей линии связи, за такой короткий промежуток времени, каждый божий день“, - сказала Вивиан Сан, ученый из Лаборатории реактивного движения, который помогает координировать ежедневные операции Perseverance и консультирует по проекту AI4Mars. “Это сэкономило бы нам время, если бы существовал алгоритм, который мог бы сказать: “Мне кажется, я видел здесь горные вены или узелки“, и тогда научная группа могла бы изучить эти области более подробно“.

В дальнейшем маркировка таких геологических особенностей может также помочь в продолжающемся поиске жизни на Марсе, который включает в себя целый ряд марсоходов, орбитальных аппаратов и космических аппаратов для возврата образцов, которые, как ожидается, достигнут Красной планеты в ближайшее десятилетие.

Напомним, ранее сообщалось, что Curiosity сделал редкие снимки мерцающих облаков на Марсе.