Лучшие работы Siena International Photo Awards 2021

В этом году Siena International Photo Awards охватывает все уголки земного шара - от прыжков с парашютом над пирамидами Египта до развлечений на Северном полюсе.

Siena International Photo Awards проводится уже семь лет и быстро стала одним из самых ярких ежегодных событий в календаре фотоконкурса. В конкурсе участвуют 12 категорий, охватывающих обычные подозреваемые - архитектура, животные, природа и т. д. В этом году также была включена специальная категория COVID-19.

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Путешествие и приключения - одна из категорий, в которой в этом году представлены исключительные снимки. В категории выигрывает яркий снимок дикого слона, атакующего джип, полный туристов.

Великолепный снимок Карима Ильи “Два мира“ - еще один выдающийся кадр в категории, полной диких впечатлений. На снимке, сделанном у побережья Тонги, ныряльщик сталкивается с горбатым китом.

Лучшие работы конкурса Siena International Photo Awards /sipacontest.com

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“Фридайвер Брианна Зурло играет с гигантским детенышем горбатого кита, одним из самых больших животных, когда-либо живших на Земле“, - отмечает Илия в подписи к фотографии. “В возрасте менее 2 месяцев она больше, чем машина. Более часа она игриво прыгала и плавала, а ее мать отдыхала внизу“.

В категории “Спорт в действии“ в этом году также было представлено несколько потрясающих моментов, в том числе потрясающий снимок Алессандро Бартелетти из кабины пилота высшего пилотажа прямо в центре сложной фигуры.

Лучшие работы конкурса Siena International Photo Awards /sipacontest.com

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“Десять самолетов летают со средней скоростью 600 км / ч и на расстоянии 2 метров от крыла до крыла“, - поясняет Бартелетти в подписи к фотографии. “Пони“ - это имя, данное пилотам Frecce Tricolori, самой известной пилотажной группы в мире, основанной в 1961 году. Полеты против крыла требуют абсолютного взаимного доверия, достигаемого путем изнурительных ежедневных тренировок“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года.