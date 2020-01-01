Разбушевавшийся вулкан Ла-Пальма предложили разбомбить

Вулкан извергается уже 42 дня и не имеет никаких признаков остановки.

Один испанский политик предположил, что бомбардировка раскаленных потоков лавы все еще извергающегося вулкана Ла-Пальмы может быть единственным способом предотвратить разрушение, которое вызывают расплавленные реки. По его словам, бомбардировки могут быть использованы для перенаправления смертоносной лавы от населенных районов.

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Вулкан Ла-Кумбре-Вьеха на испанских Канарских островах вступил в 42-й день извержений в понедельник (1 ноября). Около 7000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, поскольку потоки лавы, фонтанирующие из вулкана на сотни метров в воздух, разрушили дома, офисы и большие участки земли по всей юго-западной части острова.

Согласно последнему исследованию, проведенному европейской спутниковой системой Copernicus, лава разрушила 2519 зданий и теперь покрывает 9,4 квадратных километра. Поскольку остров готовится к еще большим разрушениям из-за серии землетрясений, потрясших землю в последние дни, Казимиро Курбело, президент муниципального совета Ла Гомера, соседнего острова, предположил, что потоки лавы могут быть остановлены крайними мерами - заставить самолет их бомбить.

“Разве нет самолета, который мог бы лететь и сбрасывать [бомбу]? Он прилетает, падает и врывается. И он отправляет лаву в другом направлении?“ - заявил Курбело во время дебатов на канарском радио Faycán. “Может быть, это безумие, но с технологической точки зрения у меня сложилось впечатление, что это нужно попробовать“.

Предложение Курбело вызвало критику и породило несколько мемов, изображающих его вместе с Брюсом Уиллисом в фильме “Армагеддон“, в котором персонажу актера поручено уничтожить связанный с Землей астероид с помощью ядерной бомбы.

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Но, несмотря на насмешки над ним, диковинное предложение Курбело не является полностью беспрецедентным. В 1935 году, когда лава, текущая из вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, начала течь в опасной близости от города Хило, армия США под командованием будущего генерала Джорджа С. Паттона сбросила 20 фугасных бомб на реку лавы. После бомбардировки поток лавы прекратился, но успех миссии оспаривается - и пилоты, и геологи, которые летали во время бомбардировки, полагали, что поток все равно бы замедлился, согласно Геологической службе США; и более поздние оценки, сделанные Геологической службой США, подтверждают вывод о том, что ее остановка была случайностью.

Совсем недавно, в 1983 году, была предпринята более успешная попытка с помощью динамита отвести поток лавы тогда извергающейся горы Этна от соседней деревни. Инженеры поместили около 408 кг взрывчатых веществ, заключенных в трубы с водяным охлаждением, рядом с потоком. Цель состояла в том, чтобы выбросить лавовую реку в искусственную траншею. По словам одного из тогдашних инженеров, эксперимент прошел успешно: большая часть лавы попала в искусственную траншею, куда она была перенаправлена. Но взрыв также разделил другую часть потока лавы, отправив многих местных жителей в горы с лопатами, чтобы бороться с непредсказуемыми новыми ответвлениями потока.

Военные Испании не ответили на предложение Курбело, как и премьер-министр Испании Педро Санчес. Однако Санчес пообещал ускорить доставку помощи опустошенным жителям.

Напомним, ранее сообщалось, что цунами из лавы затопило остров Ла-Пальма.