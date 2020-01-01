Большое красное пятно Юпитера оказалось глубже, чем считалось

Знаменитое Большое красное пятно Юпитера может простираться даже глубже в атмосферу планеты, чем думали ученые.

Космический корабль NASA Juno (Юнона) промчался мимо Большого Красного Пятна - антициклона, достаточно большого, чтобы поглотить Землю, - дважды в 2019 году. Измерения, сделанные во время этих полетов, теперь показывают структуру шторма гораздо более подробно, чем можно показать на изображениях с телескопов. Эти данные предполагают, что вихрь, вероятно, простирается от 200 до 500 километров - намного ниже облаков Юпитера.

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Зонд "Юнона" облетал Юпитер, пролетая мимо его полюсов и даже некоторых его спутников в течение последних пяти лет. До своего последнего посещения Большого Красного Пятна космический корабль не пролетал мимо гигантского шторма с июля 2017 года.

Тогда измерения Юноны показали, что вихрь простирался примерно на 322 км в атмосферу Юпитера. В то время это была поразительная глубина для ученых - она ​​примерно в 50-100 раз глубже, чем океаны Земли. Но теперь последний облет Джуно показал, что шторм может распространяться гораздо дальше.

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"Это означает, что это гигантский шторм", - сказал Йохай Каспи, исследователь Juno из Института науки Вейцмана в Израиле. "Если бы вы поместили этот шторм на Землю, он простирался бы до космической станции. Так что это просто монстр".

Большое красное пятно постоянно меняется. Оно сжималось и становилось все более круглым с тех пор, как астрономы начали его наблюдать около 150 лет назад. Буквально в прошлом месяце другая группа ученых обнаружила, что ветры во внешней полосе циклона за последнее десятилетие усилились, в то время как его внутренние области замедлились.

Бурные облака вокруг Большого Красного Пятна Юпитера. nasa

Измерения космического телескопа NASA Хаббл показали, что Большое красное пятно становится выше по мере того, как сжимается.

Некоторые ученые предположили, что шторм обрушится и исчезнет всего через несколько десятилетий из-за его уменьшения, но другие исследователи не согласны с этим.

Со своей стороны, "Юнона" будет продолжать вращаться вокруг Юпитера и изучать его еще четыре года.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые приблизились к разгадке тайны Красного пятна на Юпитере.