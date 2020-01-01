Большое красное пятно Юпитера оказалось глубже, чем считалось
Космический корабль NASA Juno (Юнона) промчался мимо Большого Красного Пятна - антициклона, достаточно большого, чтобы поглотить Землю, - дважды в 2019 году. Измерения, сделанные во время этих полетов, теперь показывают структуру шторма гораздо более подробно, чем можно показать на изображениях с телескопов. Эти данные предполагают, что вихрь, вероятно, простирается от 200 до 500 километров - намного ниже облаков Юпитера.
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Зонд "Юнона" облетал Юпитер, пролетая мимо его полюсов и даже некоторых его спутников в течение последних пяти лет. До своего последнего посещения Большого Красного Пятна космический корабль не пролетал мимо гигантского шторма с июля 2017 года.
Тогда измерения Юноны показали, что вихрь простирался примерно на 322 км в атмосферу Юпитера. В то время это была поразительная глубина для ученых - она примерно в 50-100 раз глубже, чем океаны Земли. Но теперь последний облет Джуно показал, что шторм может распространяться гораздо дальше.
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"Это означает, что это гигантский шторм", - сказал Йохай Каспи, исследователь Juno из Института науки Вейцмана в Израиле. "Если бы вы поместили этот шторм на Землю, он простирался бы до космической станции. Так что это просто монстр".
Большое красное пятно постоянно меняется. Оно сжималось и становилось все более круглым с тех пор, как астрономы начали его наблюдать около 150 лет назад. Буквально в прошлом месяце другая группа ученых обнаружила, что ветры во внешней полосе циклона за последнее десятилетие усилились, в то время как его внутренние области замедлились.
Измерения космического телескопа NASA Хаббл показали, что Большое красное пятно становится выше по мере того, как сжимается.
Некоторые ученые предположили, что шторм обрушится и исчезнет всего через несколько десятилетий из-за его уменьшения, но другие исследователи не согласны с этим.
Со своей стороны, "Юнона" будет продолжать вращаться вокруг Юпитера и изучать его еще четыре года.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые приблизились к разгадке тайны Красного пятна на Юпитере.
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