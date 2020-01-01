ВВС США планируют производить авиакеросин из углекислого газа в атмосфере

Это позволит избавиться от сопутствующих поставок воды и керосина в отдаленные регионы.

Военно-воздушные силы США изучают осуществимость процесса, разработанного технологической компанией Twelve, который мог бы позволить производить углеродно-нейтральное авиационное топливо под названием E-Jet в любой точке Земли с использованием только углекислого газа из воздуха, воды и возобновляемых источников энергии.

Читай также: Создан простой и дешевый способ получения биодизеля из старого масла

Любые военно-воздушные силы, вышедшие за рамки планеров, привязаны к линиям снабжения, по которым транспортируется и хранится топливо, необходимое для удержания их машин в воздухе. Это не только дорого и сложно, когда дело касается дозаправки удаленных баз, но и опасно, потому что такие линии снабжения являются основными целями для вражеских сил. По данным ВВС США, атаки на автоколонны с топливом и водой в Афганистане составили 30 процентов жертв коалиции.

В качестве альтернативы ВВС США ищут способы сделать свои базы хотя бы частично независимыми от внешних источников топлива с помощью развертываемого, масштабируемого процесса синтеза, который не требует большого количества специалистов для работы.

Процесс, разработанный Twelve, именуется компанией “промышленный фотосинтез“ и использует мембранный электролиз с полимерным электролитом, который представляет собой своего рода перевернутый топливный элемент с металлическим катализатором, установленным на катоде для разложения диоксида углерода и воды на их компоненты. ионы, а затем превращают их в кислород, водород и окись углерода.

Затем они проходят через процесс Фишера-Тропша, который представляет собой серию реакций, разработанных в Германии в 1920-х годах, которые поэтапно превращают их в метан, а затем во все более сложные органические молекулы, такие как полиэтилен, этанол, этилен, метан, полипропилен и, по состоянию на август 2021 г., авиакеросин.

Читай также: Западные ученые научились восстанавливать топливо из продуктов горения

Ожидается, что текущий пилотный этап будет завершен к декабрю, после чего будут оценены результаты. Если технология пригодна для использования в военных целях, это будет означать, что ВВС США потенциально смогут производить синтетическое топливо на месте без потребности в угле, природном газе или биотопливе. По словам Двенадцатого, возможно, даже удастся получить не только углекислый газ из воздуха, но и воду.

На следующем этапе ВВС США изучат возможность расширения процесса для производства практических запасов топлива, которое может быть смешано с обычным топливом в соотношении до 50 процентов. Тем не менее, есть еще основные проблемы, которые необходимо решить, и не последней из них является поиск возобновляемых источников энергии для этого процесса.

“Мой офис рассматривает ряд инициатив, направленных не только на оптимизацию использования авиационного топлива для повышения боеспособности, но и на снижение логистической нагрузки“, - говорит Роберто Герреро, заместитель помощника министра ВВС по оперативной энергии. “Мы взволнованы потенциалом преобразования углерода для поддержки этих усилий, и технология Twelve - как один из инструментов в нашем наборе инструментов - может помочь нам в этом“.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые превратили углекислый газ в реактивное топливо.