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В Нидерландах впервые расцвело растение-пенис

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Это растение размером с человека и пахнет гниющей плотью.
В тропических теплицах Hortus Botanicus Leiden расцвел цветок-пенис
В тропических теплицах Hortus Botanicus Leiden расцвел цветок-пенис
EPA/UPG

Растение, которое выше взрослого человека, пахнет разлагающейся плотью и выглядит слегка фаллически, недавно зацвело  в старейшем ботаническом саду Нидерландов, к радости как садовников, так и посетителей.

Согласно заявлению Лейденского университета, который основал сад Hortus Botanicus Leiden в 1590 году, на прошлой неделе после примерно шести лет роста впервые зацвел Amorphophallus decus-silvae - разновидность “пенисового растения“. Рудмер Постма первоначально выращивал это высокое растение из обрезанных листьев и на протяжении многих лет старательно ухаживал за ним, сообщает голландская газета NRC. Часть растения растет под землей в виде “клубня“, а другая часть высовывается сквозь почву, сообщил Постма. В середине сентября у A. decus-silvae впервые появилась почка, что указывает на то, что вскоре она может зацвести. 

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За последний месяц бутон вырос до 0,5 метра в высоту, а его поддерживающий стебель теперь имеет длину 2 метра. А 19 октября бутон, наконец, раскрылся, обнажив прямую структуру, гордо стоящую в центре, согласно заявлению Лейденского университета. Эта белая фаллосоподобная структура, называемая початком, простирается вверх от воротничка из ребристой пурпурной листвы, известной как покрывало. Это лопатка, которая создает отчетливый запах - острый аромат, напоминающий гниющее мясо. 

Волонтер Hortus Botanicus Leiden Роос Кокен снял видео с A. decus-silvae вскоре после того, как он зацвел, отметив, что “запах еще не очень плохой, но во второй половине дня он стал более интенсивным“. В саду установили лестницу рядом с цветущим растением, чтобы посетители могли заглянуть в открытое пространство и ощутить запах початка с близкого расстояния. 

 

Посетители смотрят на цветок
Посетители смотрят на цветок
EPA/UPG

 

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Как и его родственник, трупный цветок (Amorphophallus titanum), в дикой природе цветущий A. decus-silvae использует свой зловоние, чтобы втягивать в свой покров мух и других насекомых-опылителей. Затем растение переходит на следующий этап своего цикла роста, во время которого оно начинает откачивать пыльцу в больших количествах. Эта пыльца цепляется за любых насекомых, которые стекаются к вонючему цветку; после того, как цветение увянет и запах утихнет, насекомые, покрытые пыльцой, улетают, чтобы (в идеале) опылить ближайший A. decus-silvae. 

В Hortus Botanicus Leiden есть только одно растение A. decus-silvae , но персонал сада собрал и хранил пыльцу этого растения при температуре минус 60 градусов по Цельсию, чтобы использовать ее для опыления других образцов в будущем и поделиться ими с другими садами, сказал NRC менеджер теплицы Рогир ван Вугт. 

Напомним, ранее сообщалось, что найден самый большой цветок в мире.

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Теги: цветок, растение, пенис
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