Древняя золотая маска из Перу была окрашена человеческой кровью

Красный пигмент также содержит следы птичьих яиц.

Согласно новому исследованию, 1000-летняя маска, обнаруженная на голове древнего скелета, была нарисована с использованием человеческой крови.

Археологи из Археологического проекта Сикана обнаружили золотую маску в начале 1990-х годов при раскопках древней гробницы в Перу. Гробница, датируемая примерно 1000 годом нашей эры, принадлежала элите среднего возраста из древней сиканской культуры, населявшей северное побережье Перу с девятого по четырнадцатый века.

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Скелет, также окрашенный в ярко-красный цвет, был обнаружен сидящим без головы в перевернутом виде в центре квадратного захоронения глубиной 12 метров.

Умышленно отделенную от скелета голову положили лицевой стороной вверх и прикрыли красной маской. Внутри гробницы археологи обнаружили 1,1 тонны погребального инвентаря и скелеты еще четырех человек: двух молодых женщин, устроенных на позиции акушерки и роженицы, и двух сидящих на корточках детей, расположенных на более высоком уровне.

Во время раскопок ученые определили красный пигмент на маске как киноварь, ярко-красный минерал, состоящий из ртути и серы. Но, несмотря на то, что она была похоронена глубоко под землей на тысячу лет, красная краска - толстый слой от 1 до 2 миллиметров - сумела остаться на маске. “Подлинность связующего материала, который так хорошо проявил себя в красной краске, оставалась загадкой“, - пишут авторы.

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В новом исследовании исследователи проанализировали небольшой образец красной краски, чтобы выяснить, смогут ли они выяснить секретный ингредиент, ответственный за эффективное связывание.

Во-первых, с помощью метода инфракрасной спектроскопии, который использует инфракрасный свет для идентификации компонентов материала, они выяснили, что в красной краске присутствуют белки. Затем они использовали масс-спектрометрию, метод, который может сортировать различные ионы в материале в зависимости от их заряда и массы, чтобы идентифицировать конкретные белки.

Как выяснили исследователи, красная краска содержала шесть белков, обнаруженных в крови человека. Краска также содержала белки из яичных белков. Белки сильно разложены, поэтому неясно, от какого вида птиц были взяты яйца, но исследователи предполагают, что это могла быть тка Cairina moschata.

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“Краски на основе киновари обычно использовались в контексте социальной элиты и ритуально важных предметов“, - пишут авторы исследования. Авторы писали, что в то время как киноварь была ограничена для использования элитой, неэлитные люди использовали другой тип краски на основе охры для росписи предметов.

Согласно заявлению, археологи ранее выдвинули гипотезу, что расположение скелетов представляет собой желаемое “возрождение“ умершего сиканского лидера. Авторы писали, что для этого “желаемого“ возрождения древние могли покрыть весь скелет этой кровавой краской, что, возможно, символизировало красную насыщенную кислородом кровь или “жизненную силу“.

Авторы писали, что недавний анализ показал, что сикан приносил в жертву людей, разрезая шею и верхнюю часть груди, чтобы увеличить кровотечение. Так что “с археологической точки зрения использование человеческой крови в краске не было бы удивительным“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу археологи нашли шокирующее захоронение.