Недорогой антидепрессант снижает риск госпитализации при COVID-19

Он уменьшает воспаление и теперь медики проверяют результаты исследования.

Недорогой антидепрессант, используемый для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, также помогает снизить вероятность госпитализации или длительного медицинского наблюдения пациентов с высоким риском COVID-19, говорится в большом клиническом исследовании, опубликованном в The Lancet.

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Препарат флувоксамин прописывался для лечения ОКР в течение почти 30 лет, но исследователи начали более внимательно изучать его в начале пандемии, основываясь на его способности уменьшать воспаление, в надежде, что он сможет подавить интенсивную реакцию организма на инфекционное заболевание.

Результаты исследования, которые были опубликованы в среду группой исследователей из Канады, США и Бразилии, могут означать новый набор рекомендаций по применению препарата как в США, так и за рубежом. И всего около 4 долларов за 10-дневный курс, препарат может быть особенно полезным лекарством в менее богатых странах.

Доктор Дэвид Боулвар, ученый-инфекционист из Университета Миннесоты, сказал The New York Times, что флувоксамин "не является новым блестящим и дорогим лекарством". "Самое приятное в этом то, что у него известный профиль безопасности", - сказал он изданию.

В исследовании, опубликованном в The Lancet Global Health, приняли участие почти 1500 пациентов с COVID в Бразилии, которым давали флувоксамин или плацебо. Исследователи обнаружили, что препарат на треть снизил частоту госпитализации или длительного медицинского наблюдения.

Ученые со стороны отметили, что остаются вопросы относительно правильной дозировки, поскольку некоторые пациенты, как сообщается, испытывали трудности с переносимостью препарата и перестали его принимать, сообщает The Times.

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Но среди пациентов, закончивших курс лечения, препарат снизил потребность в госпитализации еще более значительно: на две трети. Препарат также снижает вероятность смерти от COVID.

Из участников, которым давали плацебо, 12 умерли, в то время как только один принимал флувоксамин.

До сих пор неясно, как препарат может действовать среди вакцинированных, так как большинство исследуемых пациентов не были вакцинированы. Как сообщает The Times, проведение крупных испытаний COVID оказалось трудным, особенно в США, где большинство пациентов из группы высокого риска уже получили вакцину, а оставшиеся невакцинированные могут с меньшим энтузиазмом присоединиться к исследованию.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать слабоумие.