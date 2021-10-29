Ошибка испытания вакцины COVID-19 привела к неожиданному открытию

Спорная ошибка дозирования омрачила прошлогоднее объявление, раскрывающее эффективность вакцины AstraZeneca против COVID-19, но ошибка, как ни странно, привела к лучшим результатам. Теперь исследователи из Northwestern Medicine повторили эти случайные открытия и показали, что некоторые вакцины могут быть более эффективными, если первая доза намного ниже, чем вторая.

В конце 2020 года, после нескольких многообещающих заявлений об успешных клинических испытаниях фазы 3 по тестированию мРНК вакцин COVID-19, фармацевтическая компания AstraZeneca показала захватывающие результаты для своей вакцины-кандидата, разработанной совместно с Оксфордским университетом. В предварительном сообщении для прессы указывалось, что вакцина на 70 процентов эффективна в предотвращении COVID-19.

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Однако еще более впечатляющим было открытие, что введение половинной дозы с последующей полной дозой привело к еще большей эффективности, примерно на 90 процентов, по сравнению со стандартным протоколом приема. Быстро выяснилось, что этот протокол с половинной дозой на самом деле был ошибкой, а не преднамеренным планом.

Мене Пангалос, руководитель AstraZeneca, работающий над исследовательской программой, назвал ошибку “полезной ошибкой“. И хотя компания изначально не раскрывала тот факт, что эта когорта с половинной дозой была ошибкой, Пангалос сказал, что ошибка была быстро учтена в испытании в качестве альтернативного эксперимента по дозированию.

“Это никого не подвергало опасности“, - сказал Пангалос. “Это была ошибка дозирования. Все двигались очень быстро. Мы исправили ошибку и продолжили исследование без каких-либо изменений в исследовании, а также договорились с регулирующим органом о включении этих пациентов в анализ исследования“.

Первая фаза любого испытания вакцины на людях обычно включает так называемые исследования “увеличения дозы“. При использовании протокола двухдозовой вакцины эти исследования повышения дозы начинаются с предложения нескольким людям низкой первой дозы (известной как основная доза), а затем второй “бустерной“ вакцины с такой же низкой дозой. Если все в порядке, то еще нескольким участникам вводят немного более высокую дозу, опять же по тому же протоколу с двумя дозами.

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“Идея состоит в том, чтобы убедиться, что вакцина безопасна, поэтому ученые используют эскалацию дозы для определения “зоны златовласки“: какую минимальную дозу вакцины вы можете дать кому-то, сохраняя при этом хороший иммунный ответ?“ - объясняет Пабло Пеналоза-Макмастер, ведущий автор нового исследования.

В исследованиях повышения дозы вакцины обычно доставляется одна и та же доза вакцины от первичной до бустерной. Ошибка, допущенная в исследовании AstraZeneca COVID-19, дала уникальное представление об иммунных ответах, когда основная доза ниже, чем последующая бустерная доза.

Это новое исследование призвано прояснить оставшийся нерешенным вопрос из данных исследования AstraZeneca. Из-за динамических изменений в протоколе исследования AstraZeneca когорта, получающая нерегулярные первую и вторую дозы, также испытала более длительный разрыв между двумя дозами, чем другие участники. Так была ли вакцина более эффективной из-за несоответствия доз или из-за более длительного перерыва между дозами?

Чтобы исследовать этот вопрос, исследователи изучили иммунные реакции мышей на две разные вакцины COVID-19 - CanSino и Sputnik V. Обе вакцины представляют собой вакцины против аденовируса серотипа 5 с использованием того же вирусного вектора, что и кандидат AstraZeneca.

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В исследовании сообщается, что первичная низкая доза с последующим повышением более высокой дозы вызвала значительно лучший иммунный ответ у мышей, как качественно, так и количественно, по сравнению с двумя высокими дозами. Исследователи также увидели аналогичные преимущества низких / высоких доз экспериментальной вакцины против ВИЧ, в которой используется тот же аденовирусный вектор, что и вакцины COVID-19. Это указывает на то, что протокол с низкой / высокой дозой может быть полезен с другими вакцинами.

Одна потенциальная проблема, выявленная в новом исследовании, заключается в том, что начальная более низкая первичная доза действительно привела к более слабым предварительным иммунным ответам по сравнению со стандартной первичной дозой. Это означает, что при использовании такого протокола можно быть менее защищенным между первой и второй дозами по сравнению со стандартным режимом из двух доз.

Наряду с этим открытием исследователи также подтвердили, что лучший иммунный ответ может быть вызван увеличением разрыва между первой и второй дозами. Пеналоза-Макмастер говорит, что проблема заключается в том, что более низкая начальная доза с более длительным интервалом может сделать людей восприимчивыми к инфекции, а это не идеально во время пандемии, когда время имеет существенное значение.

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“В условиях пандемии продлевать интервал первичного буста с этической точки зрения сложно, потому что вам нужно, чтобы люди как можно скорее получили полную защиту“, - говорит Пеналоза-Макмастер. “Но этот подход может иметь свои преимущества с точки зрения повышения стойкости и силы иммунных ответов в долгосрочной перспективе, что может быть полезно не только для вакцин против SARS-CoV-2, но и для других вакцин“.

Поскольку человеческих исследований по этому вопросу было мало, исследователи осторожно экстраполируют свои выводы на людей. Однако ошибка испытания AstraZeneca предлагает убедительные доказательства того, что более низкая первая доза и более длительный промежуток времени до того, как стандартная вторая доза может вызвать оптимальные иммунные ответы - по крайней мере, в векторных вакцинах против аденовируса.

В настоящее время исследовательская группа изучает иммунный ответ на протоколы низких / высоких доз с мРНК-вакцинами.

Напомним, ранее сообщалось, что первая таблетка от COVID-19 прошла испытания на людях.