Фото дня: Гигантский монстр обнаружен в далеком космосе

А что вы видите на этой фотографии?

Мы видели множество впечатляющих изображений космоса, снятых телескопами и космическими кораблями в прошлом: будь то взрывная волна сверхновой, текстуры планеты или столбы межзвездного газа и пыли. Иногда, правда, в узорах звезд и света есть что-то более скрытое. Взгляните, например, на изображение выше и посмотрите, напоминает ли оно вам что-нибудь. Это изображение получено космическим телескопом Спитцер, который работал с 2003 по 2020 год.

Читай также: Фото дня: Калейдоскоп цвета Млечного пути

Мы дадим вам подсказку: подумайте о монстрах ... особенно о монстрах из японских фильмов 1950-х годов. Возможно, вам придется немного прищуриться и задействовать свое воображение, прежде чем мы вам что-то скажем.

С точки зрения специфики, на снимке изображен звездный родник туманностей, расположенный в созвездии Стрельца, вдоль плоскости Млечного Пути. Яркая область в левом нижнем углу (которая выглядит так, как будто ее удерживает массивное существо?) - это область звездообразования, известная как W33, и находится примерно в 7 800 световых годах от Земли.

Фотография была сделана в рамках программы Spitzer GLIMPSE Survey, которая расшифровывается как Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinaire. Хотя Spitzer сейчас на пенсии, собранные им изображения все еще анализируются.

Читай также: Фото дня: NASA показало Столпы творения

Одним из тех, кто занимается анализом, является астроном Роберт Херт из Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт), и ему удалось что-то заметить на изображении. Как вы уже могли догадаться, Херт думает, что здесь есть явный намек на Годзиллу.

“Я не искал монстров“, - говорит Херт. “Мне просто довелось взглянуть на область неба, которую я просматривал много раз раньше, но я никогда не увеличивал масштаб. Иногда, если вы просто кадрируете область по-другому, это выявляет то, чего вы раньше не видели. Это были глаза и рот, которые напомнили мне Годзиллу“.

Что увидел астроном NASA

Парейдолия - это склонность видеть что-то значимое в бессмысленном изображении, и это случается довольно часто, в том числе на изображениях космоса.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало Столпы творения.