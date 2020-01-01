Ученые считают, что наконец-то могут разговаривать с китами

Искусственный интеллект разгадает язык кашалотов.

Группа исследователей из проекта CETI (Инициатива перевода китообразных) недавно начала работать над расшифровкой языка кашалотов.

Согласно статье в журнале Hakai Magazine, конечная цель проекта - научить ИИ разговаривать с ними на их родном языке.

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Щелчки кашалотов - идеальные кандидаты для попытки расшифровать их значения - не только потому, что, в отличие от непрерывных звуков, производимых другими видами китов, их легко перевести в единицы и нули. Животные ныряют в самые глубокие глубины океана и общаются на больших расстояниях, поэтому они не могут использовать язык тела и выражения лица, которые являются важными средствами общения для других животных.

Прямо сейчас исследователи CETI только начинают работать над проблемой идентификации различных щелкающих звуков, которые издают кашалоты, и выясняют, как обучить ИИ распознавать их. Со временем команде придется вручную маркировать свои данные, наблюдая за поведением китов.

По сути, мы собираемся записать китов, а затем кричать на них на их родном языке и смотреть, как они отреагируют. Это довольно круто, и, честно говоря, мы делаем довольно дикие вещи с крысами и другими млекопитающими во имя науки. Почему бы и не киты?

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Кашалоты ныряют глубоко туда, где не могут видеть друг друга. Они общаются сложным языком, потому что знание того, где находятся еда, угрозы и друг друга, имеет решающее значение для их выживания.

И они, очевидно, не ориентируются по ориентирам, когда находятся слишком далеко от поверхности для проникновения солнечного света или когда темно.

Что происходит, когда мы начинаем добавлять шум к их языку? Может быть, киты мгновенно узнают в аберрантном голосе что-то непохожее на них и проигнорируют его. Но что, если они поверят в это? Не повлияет ли ошибочные звуки на поведение китов? Так много вопросов, и так мало ответов.

Напомним, ранее сообщалось, что в желудке кашалота нашли почти 30 кг пластика.