Видео дня: На Солнце произошло извержение

У нашего тихого Солнца была пятичасовая буря.

Это изображение, полученное Обсерваторией солнечной динамики НАСА, показывает активную солнечную область (видимую вверху-посередине слева) на левой конечности Солнца, когда она повернулась и стала видимой 26 октября 2021 года. NASA

Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) зафиксировала серию извержений на краю Солнца, не обращенном к Земле. С точки зрения угла взрыва (относительно Земли) неясно, откуда они произошли, но сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather.com предположил, что это было солнечное пятно или темная концентрация магнитной активности на поверхности Солнца.

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"По крайней мере, шесть взрывов произошло во время этого короткометражного фильма", - говорится в отчете SpaceWeather.com. "Место взрыва скрыто прямо за краем солнца. Это почти наверняка нестабильное солнечное пятно".

В отчете добавлено, что ученые получат лучшее представление о регионе, когда он повернется в поле зрения нашей Земли примерно за 24-48 часов. Вращение Солнца зависит от широты, потому что это большой шар газа, но для его вращения на экваторе требуется 24 земных дня, а на полюсах - более 30 дней.

В этом году приближается начало нового 11-летнего цикла солнечной активности, который начался в декабре 2019 года. В начале цикла обычно меньше солнечных пятен и меньше извержений, а затем эти особенности усиливаются по мере того, как мы достигаем пика, который в данном случае ожидается примерно в середине 2025 года.

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Неясно, насколько сильным будет этот предстоящий солнечный цикл, хотя 25-й солнечный цикл (текущий цикл) имеет общее мнение среди ученых о том, что среднее количество солнечных пятен будет ниже, чем обычно: диапазон от 95 до 130 на пике по сравнению с типичные 140–220 солнечных пятен.

SDO NASA - один из телескопов и космических аппаратов, которые смотрят на солнце в попытке улучшить прогнозы солнечной погоды. Сильная вспышка, направленная на Землю, если она сопровождается потоком заряженных частиц, известным как выброс корональной массы, может вызвать такие проблемы, как замыкание спутников или повреждение линий электропередач.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце засняли экстремальную вспышку.