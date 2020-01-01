Интересный факт дня: Наш зрачок увеличивается не только от света

Зрачок глаза может воспринимать числовую информацию, а не только свет.

Возможно, вы знаете, что размер зрачков в наших глазах меняется в зависимости от того, насколько хорошо освещена наша среда, но это еще не все: ученые обнаружили, что размер зрачка также изменяется в зависимости от того, сколько объектов мы наблюдаем.

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Чем больше объектов в сцене, тем больше растет зрачок, как если бы он лучше вмещал все, на что он должен смотреть. Новое исследование показывает, что эта “воспринимаемая численность“ - простой и автоматический рефлекс.

В новом исследовании исследователи наблюдали за размерами зрачков 16 участников, когда они смотрели на изображения точек. На некоторых изображениях точки были соединены вместе в форме гантелей, создавая иллюзию, что объектов меньше, и это уменьшило размер зрачка.

“Этот результат показывает, что числовая информация неразрывно связана с восприятием“, - говорит психолог и нейробиолог Элиза Кастальди из Университета Флоренции в Италии.

“Это может иметь важные практические последствия. Например, эта способность нарушена при дискалькулии, которая является дисфункцией в математическом обучении, поэтому наш эксперимент может быть полезен для раннего выявления этого состояния у очень маленьких детей“.

Несмотря на то, что количество черных или белых точек на просматриваемых изображениях не изменилось, воспринимаемое количество объектов изменилось из-за соединяющихся линий. Участников просили смотреть на эти изображения пассивно, не обращая особого внимания на общее количество элементов и не выполняя конкретной задачи.

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Что касается того, откуда исходит эта реакция, она, вероятно, связана с необходимостью выживания - считается, что у большинства видов есть специальное “чувство числа“, которое позволяет им обнаруживать врагов в дикой природе, находить пищу, возвращаться домой и т. д.

Когда дело доходит до людей, способность взвешивать числа - это то, что, кажется, появляется уже через несколько часов после рождения - даже если вы плохо разбираетесь в математике, у вас есть встроенная способность судить о численности.

“Когда мы смотрим вокруг, мы спонтанно воспринимаем форму, размер, движение и цвет сцены“, - говорит психолог Дэвид Берр из Сиднейского университета в Австралии, который также является сотрудником Университета Флоренции.

“В равной степени спонтанно мы воспринимаем количество предметов перед собой. Эта способность, разделяемая с большинством других животных, является эволюционной фундаментальной: она сразу же выявляет важные величины, например, сколько яблок на дереве или сколько врагов атакуют“.

Предыдущие исследования показали, что на размер зрачка влияет не только свет: визуальные иллюзии, связанные с яркостью, размером и контекстом, также имеют эффект, подтверждая идею о том, что это расширение в наших глазах, по крайней мере, частично контролируется сигналами выше в мозг.

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Исследователи стремятся глубже понять, почему это происходит, и что еще может повлиять на размер зрачка - например, движение, необходимое глазу для восприятия всего, что появляется в сцене.

И здесь есть еще много интересного. Наши глаза кажутся более чувствительными к количеству предметов, на которые мы смотрим, а не к тому, как они расположены, что является еще одной реакцией, которая может быть проанализирована в будущих исследованиях.

“Недавние исследования нашей лаборатории показывают, что размер зрачка также регулируется когнитивными и перцептивными факторами“, - говорит физиолог Паола Бинда из Пизанского университета в Италии.

Напомним, ранее мы узнали, что гомосексуалистов можно отличить по зрачкам.