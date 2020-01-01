В 2020 году Земля начала вращаться быстрее и нам нужно отнять секунду

Сейчас Земля стабилизировалась, но отрицательная секунда все же нужна.

После ускорения в течение 2020 года вращение Земли стабилизировалось. Но хронометристы говорят, что в следующем десятилетии нам все еще может понадобиться “отрицательная дополнительная секунда“.

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В среднем каждый земной день содержит 86 400 секунд. Но вращение Земли несовершенно; он все время немного меняется в зависимости от движения ядра, океанов и атмосферы. Универсальное координированное время (UTC), официальный международный метод измерения времени, основан на атомных часах, которые измеряют время по движению электронов в атомах, которые были охлаждены до абсолютного нуля. Атомные часы точны и неизменны.

Поэтому, когда вращение Земли и атомные часы не совсем синхронизируются, что-то должно уступить. Когда астрономическое время, основанное на вращении Земли, отклоняется от UTC более чем на 0,4 секунды, UTC корректируется в виде “секунды координации“. Иногда добавляются дополнительные секунды, как это было в последний раз в канун Нового года 2016 года, когда секунда была добавлена ​​в 23 часа 59 минут и 59 секунд 31 декабря. Ученые добавляли дополнительную секунду в среднем каждые 18 месяцев с 1972 года. в Национальный институт стандартов и технологий (NIST).

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Когда секунды вычитаются, это называется отрицательной дополнительной секундой. В международном хронометрии никогда не было отрицательной дополнительной секунды, но 2020 год повысил вероятность того, что она может понадобиться. В том году вращение Земли ускорилось, побив предыдущий рекорд самого короткого дня, установленный в 2005 году. Самый короткий день в 2020 году пришелся на 19 июля, когда планета завершила свое вращение на 1,4602 миллисекунды быстрее, чем в среднем 86400 секунд.

Теперь вращение Земли замедлилось. Первая половина 2021 года все еще была быстрой: средняя продолжительность дня была на 0,39 миллисекунды меньше, чем в 2020 году. Но с 1 июля по 30 сентября дни удлинились в среднем на 0,05 миллисекунды больше, чем в 2020 году.

Согласно Time and Date, это означает, что Земля больше не ускоряет свое вращение. Но он все равно вращается быстрее, чем в среднем. Исходя из текущей скорости ротации, отрицательная дополнительная секунда может потребоваться примерно через 10 лет. Окончательное решение принимает Международная служба вращения Земли и систем отсчета (IERS) в Париже.

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Конечно, у планеты могут быть другие идеи. Вполне возможно, что вращение Земли снова замедлится, что, возможно, потребует добавления секунды в ближайшие годы вместо вычитания. Предсказать это невозможно: ученые не уверены, что движет долгосрочными изменениями во вращении Земли.

“Мы пробовали внутреннее моделировать вещи в течение следующих двух или более лет“, - сказал Ник Стаматакос, один из представителей военно-морской обсерватории США в Руководящем совете IERS. “Но мы сталкиваемся с проблемами при прогнозировании более чем на шесть месяцев или один год“.

Напомним, ранее сообщалось, что лишняя секунда может “поломать“ интернет.