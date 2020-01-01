Лесные пожары сожгли Антарктиду 75 миллионов лет назад

Вулканическая активность могла вызвать древние лесные пожары.

Новое исследование показало, что бушующие лесные пожары поглотили Антарктиду 75 миллионов лет назад, когда динозавры еще бродили по Земле.

В течение позднего мелового периода (от 100 до 66 миллионов лет назад), одного из самых теплых периодов на Земле, остров Джеймса Росса в Антарктиде был домом для умеренного леса из хвойных деревьев, папоротников и цветущих растений, известных как покрытосеменные, а также множества растений и динозавров. Но древние пожары полностью сожгли части этих лесов, оставив после себя остатки древесного угля, которые ученые собрали и изучили.

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“Это открытие расширяет знания о возникновении пожаров растительности в меловом периоде, показывая, что такие эпизоды были более частыми, чем предполагалось ранее“, - заявила ведущий исследователь Флавиана Хорхе де Лима, палеобиолог из Федерального университета Пернамбуку в Ресифи, Бразилия.

Эта находка является первым зарегистрированным свидетельством палеопожара на острове Джеймса Росса, части Антарктического полуострова, который сейчас находится под Южной Америкой. Это открытие добавляет доказательства того, что спонтанные пожары были обычным явлением в Антарктиде в кампанскую эпоху (примерно от 84 до 72 миллионов лет назад). Согласно исследованию, опубликованному в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, в 2015 году в отдельном исследовании ученые задокументировали первые известные свидетельства лесных пожаров эпохи динозавров в Западной Антарктиде.

Окаменевший кусок древесного угля рядом с монетой Polar Research

Для новой работы международная группа ученых проанализировала окаменелости, собранные во время экспедиции 2015-2016 годов в северо-восточную часть острова Джеймса Росса. Эти окаменелости содержали фрагменты растений, похожие на остатки древесного угля, которые выветрились за последние десятки миллионов лет.

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Фрагменты древесного угля были небольшими - самые большие кусочки толщиной всего 19 на 38 см. Но изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, показали их идентичность: эти окаменелости, вероятно, являются сожженными голосеменными, вероятно, из ботанического семейства хвойных деревьев, называемых араукариевыми, как выяснили исследователи.

По словам исследователей, интенсивные лесные пожары были частыми и широко распространенными в конце мелового периода, хотя большая часть свидетельств этих пожаров находится в Северном полушарии, с несколькими задокументированными случаями в Южном полушарии на территории нынешней Тасмании, Новой Зеландии и Аргентины.

В конце мелового периода суперконтинент Гондвана распадался, оставляя такие места, как Антарктида, более изолированными, чем раньше. Исследователи отметили, что в этом свободном ото льда регионе было множество источников возгорания, в том числе удары молний, ​​огненные шары от падающих метеоров и вулканической активности, а также легковоспламеняющаяся растительность и высокий уровень кислорода, которые помогают гореть при пожарах.

“В Антарктиде была интенсивная вулканическая активность, вызванная тектоникой в ​​меловом периоде, о чем свидетельствует присутствие окаменелостей в пластах, связанных с пеплопадом“, - написали исследователи в своем исследовании. “Вполне вероятно, что вулканическая активность вызвала лесной пожар, породивший древесный уголь, о котором здесь говорится“.

Теперь исследователи ищут новые записи о палео-пожарах в других местах Антарктиды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде может появиться лес.