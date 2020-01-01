Интересный факт дня: Как обезболивающее узнает, где болит

Вы задумывались, как лекарство узнает, где надо действовать?

Когда вы открываете обезболивающее в поисках облегчения от сильной головной боли, тянущей боли в спине или безжалостных спазмов, вы когда-нибудь останавливались и задумывались, как маленькие таблетки или капсулы, которые вы принимаете, на самом деле работают, чтобы снять вашу боль?

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Что интересно, такой вопрос волнует многих. В Твиттере есть тысячи вопросов “Откуда ибупрофен знает, где боль?“ Он циркулирует в социальных сетях уже более десяти лет. Самая ранняя запись “Откуда ибупрофен узнает, где боль?“ опубликована еще в сентябре 2011 года.

Мем про обезболивающее

Поскольку ибупрофен получил патент и был одобрен в 1960-х годах, истинное происхождение “Откуда ибупрофен узнает, где возникает боль?“ остается неизвестным. Есть большая вероятность, что люди задали этот вопрос задолго до того, как появились социальные сети.

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Так, все же, как он действует?

Когда вы принимаете ибупрофен, он попадает в ваш желудок, а затем всасывается в общую систему кровоснабжения всего тела. Оттуда он диффундирует и распределяется по всем вашим тканям, а не накапливается в одной конкретной области вашего тела, которая болит.

Он распространяется по всем вашим тканям, а не накапливается в одной конкретной области вашего тела, которая испытывает боль.

В определенных тканях, где вы испытываете боль, некоторые из ваших клеток превращают арахидоновую кислоту в простагландины, которые вызывают воспаление и ощущения, которые вы воспринимаете как боль. Ибупрофен работает, предотвращая выработку этих молекул простагландинов, сигнализирующих о воспалении, путем ингибирования типа фермента, называемого циклооксигеназой, или ЦОГ. Роль ибупрофена заключается в предотвращении производства молекул-проводников, которые приводят к воспалению.

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По сути, лекарство распространяется по всему вашему телу. Но вы чувствуете облегчение только в тех местах, которые изначально болели.

Вы заметите эффекты ибупрофена только в тканях и мышцах, которые вырабатывали много простагландинов и вызывали боль и воспаление, даже если ибупрофен присутствует в других частях тела.

Напомним, ранее мы узнали, что ученые создали сильное обезболивающее без привыкания.