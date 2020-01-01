Впервые в куске янтаря нашли древнего краба

Ученые говорят, что это может быть переходным видом между пресноводными и морскими крабами.

Впервые в истории ученые обнаружили краба, окаменевшего в янтаре. Это прекрасно сохранившееся ракообразное может быть одним из ранних примеров краба, занимающей пресноводную среду обитания.

Исследователи назвали новооткрытый вид Cretaspara athanata - “атаната“, что означает “бессмертный“; “Cret-“ - это из мелового периода; и “аспара“ для легендарных духов Юго-Восточной Азии облаков и воды, дань уважения их амфибийному образу жизни и месту открытий.

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Членистоногие, такие как насекомые, пауки, скорпионы и многоножки, довольно регулярно появляются в летописи окаменелостей в янтаре. В редких случаях ученые натыкаются на что-то большее, например, маленькую птицу или змею, застрявшую в могиле из этой затвердевшей древесной смолы. Что общего у этих видов, так это то, что все они обитают на суше.

С другой стороны, большинство крабов проводят свою жизнь в воде, а не гнездятся на деревьях и не бродят по лесу. “Не так уж часто можно встретить водное животное в янтаре“, - сказал Хавьер Луке, научный сотрудник Гарвардского университета и соавтор исследования.

Ископаемый краб размером всего 2 миллиметра в поперечнике представляет собой крошечный, но прекрасно сохранившийся образец. Часто перед палеонтологами стоит трудная задача - попытаться восстановить вымершее животное по кускам кости или фрагментам панциря. В данном случае все не так. Сохранились даже мелкие детали крабика.

Люк и его команда использовали рентгеновское сканирование, называемое микро-КТ, для создания трехмерной цифровой модели краба с целью детального изучения его физиологии. Основываясь на форме ног и панциря, они определили, что крошечные рачки принадлежали к той же линии, что и современные крабы.

Cretaspara athanata в представлении художника Хавьер Луке

Не все крабы технически крабы. Так называемые ложные крабы, в том числе раки-отшельники, королевские крабы и фарфоровые крабы, являются членами группы под названием Anomura, и их можно отличить по тому факту, что они ходят на трех парах ног, а не на четырех, как настоящие крабы в группе Brachyura.

Ученые полагают, что строение тела крабоподобного тела - как у настоящих, так и у ложных крабов - независимо эволюционировало как минимум пять раз за историю Земли. Эта конвергентная эволюция происходила достаточно часто, поэтому в 1916 году английский зоолог Ланселот Александр Боррадейл придумал для нее термин: канцеризация. Первые крабы появились около 200 миллионов лет назад, в ранний юрский период , и пережили возрождение в меловой период, событие, теперь известное как меловая крабовая революция.

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Недавно обнаруженный краб датируется 95-105 миллионами лет назад, что ставит его прямо в середину революции. Но до сих пор остается загадкой, как он оказался в янтаре. “Я предполагаю, что, скорее всего, это был пресноводный или полуземный краб“, - сказал Джон Кэмпбелл Макнамара, физиолог-эволюционист из Университета Сан-Паоло в Бразилии, который не принимал участия в исследовании. Идея о том, что это янтарь, - хороший признак, что он жил частично на суше и частично в пресной воде, добавил он, поскольку хвойные деревья, производящие янтарную смолу, не могут выжить в непосредственной близости от морской среды.

Луке согласился с такой оценкой. Судя по крепким жабрам, маленькое ракообразное, кажется, аккуратно заполняет пробел в летописи окаменелостей между морскими и пресноводными крабами.

Окаменелость была первоначально обнаружена бирманскими горняками в Мьянме в 2015 году. В Северной Мьянме находятся одни из самых богатых ископаемых янтарных рудников в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что в янтаре нашли странные перья возрастом 100 млн лет.