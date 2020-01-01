Подведены итоги самого зрелищного фотоконкурса в мире

На конкурс Pano Awards отправили более 5000 работ.

Пожалуй, самый зрелищный фотоконкурс в мире, Pano Awards продолжает доставлять впечатляющие изображения с впечатляющим набором награжденных снимков, посвященных искусству панорамной фотографии, от сказочных рассветов до сюрреалистических городов, выглядывающих сквозь облака.

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“Мы думали, что 2020 год будет сложным, но 2021 год вывел все на совершенно новый уровень“, - говорит Дэвид Эванс, куратор конкурса. “Тем не менее, несмотря на пандемию и множество других проблем, заявки на участие в этом году были просто потрясающими“.

В течение 12 лет на конкурс поступило более 5000 работ из 97 стран. Категории просты. Существуют открытые и любительские соревнования, каждый из которых разделен на Природа / Пейзажи или Искусственные среды. Единственное важное требование для входа - изображения должны быть представлены в широком или высоком соотношении сторон.

Общий приз “Фотограф года“ получил Джошуа Херманн за серию великолепных снимков, подчеркивающих мифическую красоту болот на юге Луизианы.

Лучшие работы фотоконкурса Pano Awards thepanoawards.com

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“Я вырос на юге Луизианы и познакомился с болотами с раннего возраста, уникальная красота и интересная экология этих мест запомнились мне на протяжении всей моей жизни», - говорит Германн. “Я надеюсь поделиться красотой этих мест с помощью моих изображений, позволить людям ближе познакомиться с уникальностью этих мест и, в конечном итоге, сообщить им о важности защиты этих водно-болотных угодий“.

Премия “Фотограф года - любитель“ досталась австрийскому фотографу Даниэлю Трипполту. Его награжденные кадры охватывают несколько континентов, но все они имеют общую эстетику, примером которой является “Сияющее сердце“, потрясающий снимок, запечатлевший дорогу в форме сердца в Словении.

Лучшие работы фотоконкурса Pano Awards thepanoawards.com

“После бесчисленных попыток настал момент, когда сошлись все факторы для создания идеального фото“, - объясняет Триппольт. “Я уже знал, что нужно расположиться так, чтобы перспектива сердечного пути была правильной. Затем у меня появилось правильное утреннее настроение, когда туман переместился на картинку слева направо, затем через улицу проехала машина, так что холодная улица стала колющим сердцем“.

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Другие основные моменты включают поразительный общий снимок бакланов, требующих несколько лодок в раннем утреннем свете, невероятно идеальный снимок фигуры, заключенной в отражение полярного сияния в Исландии, и несколько сказочных снимков пейзажей восхода солнца, которые ощущаются из другого мира.

Просмотрите нашу галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов этого замечательного фотоконкурса.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие фото Siena Creative Photo Awards 2021.