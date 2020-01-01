Исследование: Сторонники теорий заговоров чаще болеют COVID-19

Люди, которые верят в теорию заговора про COVID, с большей вероятностью могут заболеть коронавирусом.

С самого начала пандемии распространились конспирологические теории о COVID-19. Теперь, новое исследование подчеркивает некоторые из личных опасностей теорий заговора COVID. Оказывается, эти убеждения могут влиять и на заражение.

“Даже если теория заговора крайне неправдоподобна с точки зрения логики или научных данных, если она кажется реальной воспринимающей, она оказывает реальное влияние на отношения, эмоции и поведение“, - объясняют исследователи в новой статье, возглавляемой первым автором и социальным психологом Яном-Виллем ван Проойеном из Университета Амстердама в Нидерландах.

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Ван Проойен и его коллеги-исследователи опросили 5745 участников в группе, чтобы обеспечить большую национально репрезентативную выборку голландского населения.

В начале пандемии (апрель 2020 г.) когорте был задан ряд вопросов, измеряющих уровень их веры в теории заговора COVID-19, в том числе, считали ли они, что коронавирус - это биологическое оружие, созданное учеными, заговор с целью отнять права граждан. или прикрытие надвигающегося глобального экономического краха.

Несколько месяцев спустя ту же группу снова опросили, на этот раз ответив на вопросы о том, проходили ли они когда-либо тест на вирус, был ли этот тест положительным или отрицательным, и нарушали ли они когда-либо правила COVID-19.

Результаты показали, что вера в теории заговора COVID-19 перспективно предсказывала снижение вероятности прохождения тестирования на вирус, чего и ожидали исследователи, учитывая, что эти участники, как ожидается, будут чувствовать меньшую угрозу со стороны вируса в целом (с учетом их взглядов на него).

Однако результаты также показали, что участники теоретиков заговора с большей вероятностью дали положительный результат на вирус, если бы они прошли тест на COVID-19, по сравнению с участниками, которые не придерживались таких убеждений.

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Опять же, этот результат был выдвинут исследователями на основании того, что теоретики заговора могут подвергаться большему риску заражения из-за своих убеждений о вирусе, и в то же время с меньшей вероятностью пройти бессимптомное тестирование.

Не все гипотезы исследователей были подтверждены данными, но многие из них были, в том числе, что люди, считающие, что заговоры COVID-19, с большей вероятностью принимали слишком много посетителей в своем доме во время ограничений COVID, и с большей вероятностью посещали переполненные вечеринки. бары или рестораны.

Кроме того, сторонники заговора с большей вероятностью потеряли работу и доход во время пандемии, и данные свидетельствуют о том, что они также с большей вероятностью испытают социальное отторжение, возможно, из-за своих взглядов.

“Нетерпимость сторонников заговора согласуется с представлением о том, что публичное одобрение убеждений в заговоре стигматизирует и может уменьшить сеть социальной поддержки людей“, - пишут исследователи.

Однако есть пределы тому, какие выводы мы можем сделать из этого исследования. Исследователи подчеркивают, что их эксперимент не может показать причинно-следственную связь (о таких вещах, как результаты COVID-19, перспективы трудоустройства и социальные круги людей), поскольку другие, неизмеримые факторы могут в конечном итоге нести ответственность за результаты, видимые в данных.

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Также стоит отметить, что, несмотря на то, что это крупный опрос, это всего лишь моментальный снимок во времени и только участников из Нидерландов, а среди когорты тех, кто выражал убеждения о заговоре COVID-19, было относительно немного.

Тем не менее, несмотря на эти ограничения, исследователи предполагают, что здесь все еще явно что-то происходит - явление, которое предполагает, что вера в заговоры COVID-19 может в конечном итоге создать серьезный, даже опасный недостаток для человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет удалять все слухи о коронавирусе и теориях заговора.