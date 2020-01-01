Интересный факт дня: Раскрыта тайна густых мужских бровей

Почем у старости у мужчин волосы на бровях становятся гуще, чем у женщин?

У некоторых пожилых мужчин огромные брови, обширные волосы в ушах и солидные волосы в носу кажутся такими, как будто они никогда не перестают расти. В то время как у многих мужчин волосы на голове выпадают, волосы на бровях, ушах и носу могут выглядеть так, как будто их окунули в волшебный растущий эликсир.

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Напротив, женские волосы, включая брови, с возрастом становятся редкими. Так почему же у мужчин волосы на лице в старости часто становятся более густыми, а у женщин - нет?

Волосатость у пожилых мужчин до самой старости зависит от высокого уровня гормонов, а именно тестостерона. По словам доктора Данило Дель Кампо, дерматолога из Chicago Skin Clinic, эти гормоны со временем сильнее влияют на волосяные фолликулы. Между тем, согласно обзору 2020 года в Международном журнале молекулярных наук, гормон эстроген, который увеличивает рост и диаметр волос, имеет тенденцию уменьшаться у женщин после менопаузы.

Тем не менее, место роста волос, скорость их роста, а также их текстура и цвет зависят в первую очередь от генетики, возраста, питания, здоровья и пола, сказала доктор Мари Джин, президент Premier Dermatology в Сан-Карлосе, Калифорния.

Но по мере того как люди стареют, “гормоны и различные реакции на гормоны являются ключевой причиной разницы между мужчинами и женщинами в отношении волос“, - сказал Дель Кампо.

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Все волосы на теле растут из волосяных фолликулов. Жизненный цикл этих фолликулов состоит из трех фаз: фазы роста (анаген), двухнедельной переходной фазы (катаген) и многомесячной фазы покоя (телоген). Согласно обзору 2020 года, после того, как волосяные фолликулы переходят в состояние покоя, волосы в конечном итоге выпадают - иногда это называется экзогенной фазой. Затем процесс начинается с фазы анагена.

Волосы на разных частях тела растут по-разному, потому что длина этих фаз различается. По словам Дель Кампо, волосы на голове имеют самую длинную фазу анагена, обычно от двух до семи лет. “Однако волосы на бровях и другие участки, где они появляются, очень разные“, - сказал он.

Чем короче фаза анагена волосяного фолликула, тем короче волосы на этой части тела, когда они переходят в состояние покоя. “У бровей очень короткая фаза анагена, около 30 дней - вот и все“, - сказал Дель Кампо. За этим коротким периодом роста следует длительная фаза покоя, что объясняет, почему волоски на бровях обычно составляют всего 1 сантиметр или меньше.

“Если бы фаза анагена была более продолжительной, людям пришлось бы очень часто подравнивать брови ножницами у парикмахера“, - сказал Дель Кампо. Но это становится необходимыми для некоторых мужчин с возрастом.

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На продолжительность различных фаз влияют гормоны, циркулирующие в организме. В частности, у мужчин часто наблюдается высокий уровень андрогенов, особенно тестостерона, в то время как у женщин уровень андрогенов обычно ниже. Эти андрогены являются причиной того, что мужские волосы растут быстрее.

Согласно обзору 2020 года, в период полового созревания эти андрогены отвечают за рост волос на таких участках, как лицо, руки и спина. Эти андрогены воздействуют на специфические для пола части тела, такие как лобок, грудь, лицо и подмышечные области в период полового созревания. Они действуют как стимуляция волос.

С возрастом у мужчин некоторые волосяные фолликулы становятся более чувствительными к этим гормонам. По мере того как фолликулы становятся более чувствительными к андрогенам, гормоны дольше удерживают их в фазе анагена, что с возрастом приводит к усилению роста волос в таких местах, как брови, нос и уши.

Что интересно и несколько загадочно, волосяные фолликулы на коже головы по-разному реагируют на тестостерон, фактически сокращая цикл своего роста при повышении уровня тестостерона. Вот почему у некоторых пожилых мужчин растрепанные брови, длинные волосы в носу и пучки в ушах, но при этом лысеющая голова.

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“Мужские брови, как правило, продолжают расти до более старшего возраста (и это также относится к волосам в ушах и носу)“, - сказал Дель Кампо. “У женщин уровень тестостерона ниже“.

С возрастом уровень эстрогена во время менопаузы снижается. Согласно обзору 2020 года, более низкий уровень эстрогена и другие гормональные изменения и факторы в пожилом возрасте, как полагают, приводят к более тонким и менее густым волосам. В то время как мужчины продолжают вырабатывать андрогены до 70 лет, женские гормоны истощаются в период менопаузы примерно в 50 лет.

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