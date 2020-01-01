Телескоп Хаббл обнаружил пару ссорящихся галактик

Исследование может пролить свет на космическую эволюцию.

На этой фотографии, сделанной космическим телескопом Хаббла, показаны две галактики, NGC 7752 и NGC 7753 ESA

По данным Европейского космического агентства, космический телескоп Хаббла зафиксировал в действии пару "ссорящихся" галактик.

Эта пара объектов известна как Arp 86 и включает две галактики на расстоянии примерно 220 миллионов световых лет от Земли в созвездии Пегаса. По отдельности они известны как NGC 7753 и гораздо меньший компаньон NGC 7752.

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"Миниатюрная галактика-компаньон, кажется, почти присоединена к NGC 7753, и именно эта особенность получила обозначение Arp 86, что означает, что пара галактик фигурирует в Атласе пекулярных галактик, составленном астрономом Хэлтоном Арпом в 1966 году", - сообщает ESA.

Наблюдения на телескопе Хаббла были предназначены, чтобы пролить свет на то, как холодный газ в области способствует формированию молодых звезд, наблюдаемых в изображении. Обсерватория исследовала звездные скопления, газовые облака и пылевые облака в нескольких местах по соседству, включая другие галактики за пределами Arp 86

Работа космического телескопа была объединена с измерениями Атакамской большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решетки (ALMA), набора телескопов в чилийских Андах, оптимизированного для наблюдения сквозь галактическую пыль в молодых системах. Между ALMA и Хабблом исследовательская группа ищет дополнительную информацию о том, как образуются звезды.

Исследование также поможет в будущей работе космического телескопа Джеймса Уэбба , который должен быть запущен в конце 2021 года для изучения происхождения Вселенной. По заявлению ЕКА, одним из исследовательских проектов Уэбба будет изучение пыльных галактик (таких как Arp 86), чтобы узнать больше об эволюции звезд.

Напомним, ранее сообщалось, что галактика Андромеда поглотила двойника Млечного Пути.