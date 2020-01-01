COVID-19 может напрямую повреждать клетки мозга

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, впервые демонстрирует, как вирус SARS-CoV-2 может напрямую повреждать клетки мозга.

Международная группа ученых обнаружила, что сосудистые клетки, составляющие гематоэнцефалический барьер, могут быть разрушены вирусом, и это может привести к неврологическим симптомам, как краткосрочным, так и долгосрочным, которые обычно возникают при COVID-19.

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Воздействие SARS-CoV-2 на мозг все еще проявляется, поскольку исследователи стремятся понять полное влияние этого нового коронавируса на человеческий организм. Когнитивные проблемы, такие как туман в мозгу, обычно возникают у тех, кто испытывает долгосрочные сохраняющиеся симптомы COVID-19, а исследования тканей мозга умерших пациентов выявили молекулярные маркеры воспаления, указывающие на то, что вирус может влиять на мозг.

Однако до сих пор неясно, проникает ли вирус SARS-CoV-2 в мозг и напрямую вызывает повреждение, или неврологические симптомы вызваны системными иммунными ответами на вирус, вызывающими какое-то нейровоспаление.

Серьезное исследование, проведенное ранее в этом году под руководством нейробиологов из Йельского университета, определенно продемонстрировало, как вирус может напрямую инфицировать клетки мозга, но продолжаются споры о том, действительно ли это происходит в реальных инфекциях. Помимо изучения ткани мозга умерших пациентов с COVID-19, трудно выяснить, заражает ли вирус явно клетки мозга.

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Это новое исследование было сосредоточено на особом типе клеток головного мозга, известном как эндотелиальные клетки сосудов головного мозга. Эти клетки являются важным компонентом гематоэнцефалического барьера - защитной стенки, которая не позволяет чужеродным или токсичным молекулам проникать в мозг.

Чтобы изучить влияние SARS-CoV-2 на эти эндотелиальные клетки, исследователи сначала изучили ткань мозга пациентов, умерших от COVID-19. Ян Венцель, нейробиолог, работающий над проектом, говорит, что у пациентов с COVID-19 было обнаружено повышенное количество мертвых клеток по сравнению с хорошо подобранной контрольной группой.

Перейдя к экспериментам на клетках и животных, исследователи затем продемонстрировали, как вирус SARS-CoV-2 может убивать эти эндотелиальные клетки. Предполагается, что следствием этого повреждения является снижение притока крови к областям мозга, что приводит к когнитивным проблемам или повышенному риску нейродегенеративных заболеваний.

Исследование оптимистично указывает на то, что это повреждение может быть обратимым, и проверка на мышах демонстрируют возможные способы подавления этого разрушающего взаимодействия между вирусом и эндотелиальными клетками. Венцель также предполагает, что вакцинация может уменьшить повреждение гематоэнцефалического барьера вирусом.

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“Насколько нам известно, вакцинация защищает от повреждения сосудов, поскольку иммунная система действует против вируса в нашей крови, откуда инфицированы эндотелиальные клетки“, - говорит Венцель.

Хотя это исследование является надежным и тщательным, оно ни в коем случае не является окончательным ответом на вопрос о том, какое влияние SARS-CoV-2 оказывает на мозг человека. Трудно с уверенностью заключить, что эти признаки повреждения мозга, наблюдаемые в образцах ткани умершего мозга, были вызваны вирусом, или узнать долгосрочные последствия этого повреждения.

Несколько исследователей недавно предупредили, что в будущем может увеличиться частота неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, из-за долгосрочных эффектов COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус поражает нервную систему и мозг.