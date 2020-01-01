Найдена самая молодая экзопланета

На расстоянии чуть более 400 световых лет от нас во Вселенную пробивается маленькая экзопланета.

Само по себе это не так уж необычно. Мы обнаружили тысячи экзопланет - планет за пределами Солнечной системы. Предположительно, они все тоже должны были родиться в какой-то момент. Особенность этой экзопланеты заключается в том, что астрономы получили ее прямое изображение.

Она называется 2M0437b, и это одна из самых молодых экзопланет, для которых мы когда-либо получали прямое изображение. Это могло бы дать нам новое окно в процесс формирования планет, что, в свою очередь, могло бы помочь нам понять, как зарождалась и развивалась Солнечная система.

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“Это случайное открытие пополнило элитный список планет, которые мы можем непосредственно наблюдать с помощью наших телескопов“, - сказал астроном Эрик Гайдос из Гавайского университета в Маноа.

“Анализируя свет этой планеты, мы можем кое-что сказать о ее составе и, возможно, где и как он образовался в давно исчезнувшем диске из газа и пыли вокруг своей звезды“.

Есть несколько очень веских причин, по которым мы не можем легко получить прямое изображение экзопланет. По сравнению со звездами, вокруг которых они вращаются, экзопланеты очень маленькие и тусклые, что означает, что они обычно слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть с помощью наших современных телескопов.

Вместо этого мы обычно обнаруживаем экзопланеты, основываясь в основном на двух эффектах, которые они оказывают на свои звезды-хозяева. Если экзопланета проходит между нами и звездой по своему орбитальному пути, мы можем обнаружить небольшие периодические изменения в свете звезды.

Вдобавок экзопланета также будет оказывать слабое гравитационное воздействие на звезду (поскольку тела вращаются вокруг общего центра), заставляя звезду слегка “раскачиваться“ на месте, вызывая небольшое смещение длины волны ее света.

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Эти сигналы легче обнаружить, когда планета очень массивна и очень близко к звезде, поэтому большинство подтвержденных экзопланет массивные и находятся на близких орбитах. Но экзопланеты, находящиеся на очень близких орбитах, трудно получить напрямую, потому что они, как правило, намного превосходят их звезды-хозяева.

Экзопланета 2M0437b довольно большая, но также довольно далеко от своей звезды 2M0437 - около 100 астрономических единиц (Плутон находится на расстоянии около 40 астрономических единиц от Солнца). Обычно экзопланеты, столь далекие от своей звезды, слишком холодны, чтобы испускать инфракрасное излучение, но здесь молодость 2M0437b играет роль.

Поскольку ей всего несколько миллионов лет, детская экзопланета все еще относительно теплая из-за интенсивных процессов планетарного формирования, от 1400 до 1500 Кельвинов (от 1127 до 1227 градусов по Цельсию). Это означает, что он слабо светится в инфракрасном диапазоне, которого достаточно, чтобы его можно было увидеть на расстоянии 417 световых лет от нас.

Она был обнаружена в 2018 году с помощью телескопа Subaru на Гавайях, а последующие наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне проводились с помощью обсерватории WM Keck. В течение трех лет исследовательская группа отслеживала движение звезды по небу и смогла подтвердить, что 2M0437b движется вместе с ней.

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“Изысканные данные обсерватории Кека позволили нам подтвердить, что слабый сосед движется в космосе вместе со своей звездой и, таким образом, является настоящим спутником“, - сказал астроном Адам Краус из Техасского университета в Остине.

“В конце концов, мы сможем даже измерить его орбитальное движение вокруг звезды“.

Команда считает, что молодая система станет отличным кандидатом для последующих наблюдений с помощью космического телескопа Хаббла. На сегодняшний день за звездой и ее экзопланетой наблюдали с помощью земных обсерваторий, которые должны исправить искажающий эффект земной атмосферы на звездный свет. У Хаббла такой проблемы нет.

Такие наблюдения должны помочь ограничить свойства звезды. Мы не знаем точно, сколько ему лет или его массу. И они могут даже обнаружить химические сигнатуры в атмосфере 2M0437b, что, в свою очередь, может дать гораздо больше информации о том, как она образовалась.

Напомним, ранее сообщалось, что было названо количество потенциально обитаемых планет.