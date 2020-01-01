Интересный факт дня: Динозавры были стадными животными

Раньше ученые догадывались об этом, но сейчас теорию подтвердили.

Исследователи из Массачусетского технологического института, Аргентины и Южной Африки опубликовали статью, в которой изучается активность динозавров. Исследование показало, что динозавры действительно передвигались стадами и что они передвигались стадами намного раньше, чем считалось ранее. Исследователи полагают, что динозавры жили социальными стадами еще 193 миллиона лет назад.

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Исследователи подробно описывают открытие хорошо сохранившейся группы ранних динозавров, которые демонстрируют признаки сложного стадного поведения. Открытие датируется 193 миллионами лет назад, что отодвигает дату развития стада еще на 40 миллионов лет назад, чем считалось ранее. Исследователи работают с 2013 года и раскопали более 100 яиц динозавров размером примерно с куриное яйцо и частичные скелеты молодых и взрослых динозавров.

Все окаменелости были обнаружены в массиве окаменелостей в южной Патагонии. Команда использовала рентгеновскую томографию, чтобы исследовать содержимое яиц, не вскрывая их. Внутри этих яиц были обнаружены сохранившиеся зародыши, подтверждающие, что все окаменелости принадлежали к группе динозавров, питающихся растениями, под названием Mussaurus patagonicus из раннего юрского периода.

В том же районе останки взрослых динозавров были обнаружены поодиночке или парами по всему участку. Команда также обнаружила, что яйца и детеныши динозавров находились в одной области, а скелеты молодых людей сгруппировались поблизости. Возрастная сегрегация разных групп молодых динозавров является признаком сложных социальных структур, напоминающих слух.

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Исследователи полагают, что динозавры откладывали яйца в общем месте гнездования, а молодые особи собирались вместе, в то время как взрослые особи добывали пищу для стада. Команда считает, что обнаруженная ими структура означает, что молодые люди не следовали за своими родителями в семейных структурах. Факты свидетельствуют о более широкой структуре сообщества, в которой взрослые участвуют в воспитании молодежи в целом. Отложения вокруг окаменелостей датируются 193 миллионами лет назад и представляют собой самые ранние свидетельства существования общественного поведения среди всех динозавров.

Напомним, ранее сообщалось, что у динозавров были няньки.