В Турции нашли колонны-фаллосы возрастом 11 тысяч лет

Резные изображения человеческих голов и столбы в форме фаллоса обнаружены в Турции.

Археологи в Турции нашли доказательства того, что доисторическое место, которому 11000 лет, использовалось для церемониального парада через здание, содержащее колонны в форме фаллоса и вырезанную из головы человека.

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Это место, получившее название Карахантепе, расположено на юге Турции, к востоку от Шанлыурфы, и имеет ряд зданий, построенных задолго до изобретения письменности. В развалинах зданий археологи обнаружили изображения человеческих голов, змей и лисы, а также несколько колонн интересной формы.

Например, археологи обнаружили 11 столбов возле резного изображения человеческой головы. «Все столбы воздвигнуты и имеют форму фаллоса», - написал Некми Карул, профессор доисторической археологии Стамбульского университета в статье, недавно опубликованной в журнале Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi.

В журнальной статье Карул не размышлял о том, почему были построены головы и столбы в форме фаллоса и какое значение они могли иметь.

Исследователи проводят раскопки на месте Карахантепе в Турции 30 сентября 2021 года Эсбер Аяйдин

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Это здание соединено с тремя другими, образуя своего рода комплекс. По словам Карула, древние люди могли проводить церемониальный парад через этот комплекс. Текущие данные свидетельствуют о том, что люди использовали комплекс для "церемониального процесса, входя в здание с одного конца и выходя с другого конца, им приходилось выставлять напоказ [в] присутствии человеческой головы" и столбов в форме фаллоса, пишет Карул в статье. "Потребуются дополнительные раскопки и анализ, прежде чем археологи смогут с уверенностью сказать, что этот парад имел место", - написал Карул.

Вместо того, чтобы быть заброшенными, здания были засыпаны землей, возможно, во время своего рода церемонии вывода из эксплуатации.

Это место датируется тем же временем, что и Гобекли-Тепе, еще один археологический памятник, на котором есть большие здания и изображения животных и человеческих голов. Гобекли-Тепе также находится недалеко от Шанлыурфы, и археологи пытаются определить взаимосвязь между этими двумя местами.

Напомним, ранее6 сообщалось, что в Турции нашли тюрьму Дракулы.