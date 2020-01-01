Физики создали реакцию сверхновой на Земле с помощью радиоактивного луча

Впервые физики смогли напрямую измерить один из способов, которыми взрывающиеся звезды создают самые тяжелые элементы во Вселенной.

Исследовав ускоренный пучок радиоактивных ионов, группа под руководством физика Гэвина Лотея из Университета Суррея в Великобритании наблюдала процесс захвата протона, который, как считается, происходит в сверхновых с коллапсом ядра.

Теперь ученые не только в деталях увидели, как это происходит, но и измерения позволяют нам лучше понять образование и распространенность загадочных изотопов, называемых p-ядрами.

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На самом базовом уровне звезды можно рассматривать как фабрики элементов Вселенной. Пока звезды не родились и не начали дробить ядра в своих ядрах, Вселенная представляла собой суп из водорода и гелия. Этот звездный ядерный синтез начал наполнять космос более тяжелыми элементами, от углерода до железа для самых массивных звезд.

Вот тут-то и возникает загвоздка слияния ядер. Тепло и энергия, необходимые для производства железа путем синтеза, превышают энергию, генерируемую процессом, что приводит к падению температуры ядра, что, в свою очередь, приводит к гибели звезды в захватывающем кабуме - сверхновой.

Именно здесь, по мнению физиков, рождаются еще более тяжелые элементы. Взрыв настолько силен, что атомы, сталкиваясь с силой, могут захватывать компоненты друг друга. Это не обязательно должна быть сверхновая (были обнаружены тяжелые элементы, образующиеся при столкновении двух нейтронных звезд), но принцип тот же. Колоссальный космический сплодо-бум = энергия, достаточная для создания элементов.

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Тогда есть р-ядра. Эти 30 или около того встречающихся в природе изотопов тяжелых элементов составляют около 1 процента тяжелых элементов, наблюдаемых в нашей Солнечной системе, и их образование остается загадкой.

Изотопы - это формы одного и того же элемента, которые различаются атомной массой, обычно из-за разного количества нейтронов в ядре, в то время как количество протонов остается неизменным. Р-ядра - это изотопы с дефицитом нейтронов, но богатые протонами; поскольку они настолько редки, что их трудно наблюдать, что привело к некоторым трудностям в понимании того, как они подделаны.

В настоящее время предпочтительной моделью является гамма-процесс , в котором атомы захватывают свободные протоны во время энергетического события. Поскольку химический элемент определяется числом протонов, этот процесс преобразовал бы элемент в следующий в периодической таблице, что привело бы к изотопу с низким содержанием нейтронов.

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Наблюдения были получены с использованием изотопного сепаратора и ускорителя II в Национальной лаборатории TRIUMF в Канаде для получения пучка заряженных радиоактивных атомов рубидия-83. TRIUMF-ISAC Гамма-спектрометр и электромагнитной масс-анализатор отдачи масс-спектрометр, были использованы для записи и наблюдать процессы, происходящие в пучке.

По словам исследователей, результаты показали, что образование p-ядра стронция-84 соответствует гамма-процессу. Они обнаружили, что скорость термоядерной реакции была ниже, чем предсказывали теоретические модели, что привело к более высокому производству стронция-84.

По словам исследователей, их пересчитанная скорость производства соответствовала содержанию стронция-84, наблюдаемому в метеоритах, и может помочь пролить свет на другие астрофизические процессы.

"Соединение гамма-матрицы высокого разрешения с усовершенствованным электростатическим сепаратором для измерения реакций гамма-процесса представляет собой ключевую веху в прямом измерении астрофизических процессов", - сказал Лотай.

"Такие измерения в значительной степени считались недосягаемыми для современных экспериментальных технологий, и последнее исследование теперь открыло множество возможностей для будущего".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы проследили судьбу сверхновой.