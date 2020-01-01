Первые лунные камни намекают на загадочные извержения вулканов

К такому выводу пришли исследователи после анализа горных пород, которые китайский космический корабль Чанъэ-5 собрал с Луны в конце 2020 года и доставил на Землю.

Китайские пробники - это первые лунные образцы, которые были привезены после миссий Аполлон в 1976 году. Но они подрывают результаты анализа этих более ранних образцов. Камни Аполлона вместе с некоторыми образцами, полученными в ходе миссии Советского Союза "Луна 24", показали, что Луна остыла и вулканы прекратили извержение примерно 3 миллиарда лет назад.

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"Общее предположение заключалось в том, что Луна - такое маленькое тело по сравнению , например, с Землей и Марсом, поэтому она быстрее остыла и перестала производить вулканические образования", - сказал Брэдли Джоллифф, планетолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который помогал проводить исследования.

Но породам, которые принес Чанъэ-5, около 2 миллиардов лет, и они вулканические. Это означает, что потоки лавы текли по региону, где сел космический корабль, почти на 1 миллиард лет позже, чем думали ученые.

Это удивительное открытие было опубликовано ранее в этом месяце в журнале Science. Затем, во вторник, новое исследование образцов Чанъэ-5, опубликованное в журнале Nature, также определило, что возраст этих образцов составляет 2 миллиарда лет.

Более того, два сопутствующих исследования на этой неделе показали, что образцы новолуния на удивление содержат мало воды и радиоактивных элементов, которые облегчают извержения вулканов. Вода снижает температуру плавления горных пород, а радиоактивный калий, уран и торий обеспечивают тепло для плавления магмы. Оба присутствовали в более высоких концентрациях в образцах лун Аполлона и Луны.

В целом, новые статьи представляют собой "настоящую загадку", по словам Цин-Чжу Инь, геохимика из Калифорнийского университета в Дэвисе, который не принимал участия в исследовании. Инь сказал Science, что эти исследования поднимают вопросы о том, как такое маленькое тело, как Луна, могло "поддерживать извержения вулканов на поздней стадии жизни".

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Причина, по которой полученные данные сбивают с толку, заключается в том, что на Луне нет атмосферы или магнитного поля, чтобы удерживать тепло, необходимое для вулканической активности. Но есть несколько идей относительно того, как тепло сохранялось так долго.

Во-первых, почва Луны могла быть достаточно толстой, чтобы удерживать тепло на миллиард лет дольше, чем первоначально думали ученые. Другая причина заключается в том, что Луна могла быть нагрета приливными силами с Земли, поскольку гравитация планеты могла растянуть и расслабить внутреннюю часть Луны, когда она вращалась по орбите.

Третье возможное объяснение - удар большого астероида или кометы, поскольку в некоторых случаях это может вызвать извержение вулкана.

Чанъэ-5 был запущен на Луну в ноябре. Он сел возле бездействующего вулкана в регионе под названием Oceanus Procellarum, который вымощен черным вулканическим камнем под названием базальт. Затем спускаемый аппарат собрал более 2 кг лунной породы, взяв часть материала с поверхности, а часть - с глубины 1,83 м в лунную кору.

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Затем Чанъэ-5 упаковал образцы в капсулу и запустил ее обратно на Землю. Капсула приземлилась в Монголии в декабре.

Поскольку в прошлых миссиях с Луны было добыто так мало камней, ученые рассчитывают узнать гораздо больше из будущих образцов, таких как камни Чанъэ-5. Следующая лунная миссия Китая, Чанъэ-6, направлена ​​на запуск к обратной стороне Луны в 2024 году и возврат еще большего количества образцов.

"Если бы Луна была объектом размером с континент, образцы Аполлона и Луны были бы подобны выборке только одного штата. Представьте себе, если это все, что мы знаем о целом континенте", - сказал Джоллифф.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай опубликовал фото странной субстанции на обратной стороне Луны.