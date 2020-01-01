Видео дня: Одноместный пассажирский дрон показали в полете

Шведский стартап Jetson Aero уже распродал серию 2022 года этого симпатичного маленького одноместного комплекта, который способен разгоняться до 62 км/ч.

Jetson One - это простой дизайн, предназначенный исключительно для того, чтобы повеселиться. Его единственное сиденье подвешено в пространственной раме из алюминия / углеродного волокна. Это прямолинейный мультикоптер в стиле дронов с восемью стойками, установленными соосно на четырех рычагах, общая пиковая мощность составляет 88 кВт (118 лошадиных сил). Jetson говорит, что полет будет безопасным, даже если один из двигателей выйдет из строя.

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Пилот управляет им с помощью рычага газа слева, джойстика справа и пары педалей, предположительно управляющих рысканием. На небольшой панели, которая, откровенно говоря, выглядит как смартфон в подставке, отображается некоторая базовая системная информация.

Полетные компьютеры с тройным резервированием будут просто зависать на месте или выполнять аварийную посадку, если вы отпустите рычаги, и система пытается уберечь пилотов от проблем, используя отслеживание местности с помощью LiDAR и избегание препятствий. Последняя линия защиты - это быстро разворачиваемый баллистический парашют, но, о боже, мы бы не хотели, чтобы нам это понадобилось.

Он достаточно компактен - 2845 мм x 2400 мм x 1030 мм, а опорные стойки также спроектированы так, чтобы складываться, оставляя его не намного больше, чем туристический мотоцикл в вашем гараже. Он легкий для своего размера, но при весе 90 кг вам, вероятно, понадобится помощь при перемещении.

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Jetson продает эти вещи в виде самодельных комплектов, на 50 процентов собранных, и, предположительно, владельцы смогут летать на них по лицензии частного пилота в США как на экспериментальных / самодельных самолетах. Похоже, будет возможность добавить несколько бамперов, которые могут помочь держать детей, собак и ничего не подозревающих пешеходов подальше от вращающегося реквизита, но в воздухе рядом с головой и плечами пилота будет много быстро вращающегося углеродного волокна. в любом случае в аварии.

И, наконец, как мы упоминали выше, Jetson уже распродал весь свой производственный цикл в 2022 году, состоящий из 12 единиц. На данном этапе, похоже, осталось всего три слота на 2023 год.

Тем не менее, это рабочий персональный eVTOL с ценой и графиком производства, который вы можете иметь в собственном гараже в течение двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что израильский стартап создал дрона с пулеметом.