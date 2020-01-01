Путешественникам на другие планеты может угрожать потеря памяти

Может ли излучение дальнего космоса серьезно повлиять на человеческий мозг?

В новом исследовании самцы мышей, подвергшиеся воздействию симулированного галактического космического излучения (ГКЛ) - излучения высокой энергии в космосе, более известного как излучение дальнего космоса, - испытали нарушение пространственного обучения. Пространственное обучение у мышей похоже на декларативную память у людей или способность запоминать, что происходит изо дня в день. Самки мышей в исследовании не показали нарушений пространственного обучения.

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“В настоящее время имеется достаточно доказательств из нашей лаборатории и других лабораторий, показывающих, что излучение из дальнего космоса влияет на центральную нервную систему. Так что нам действительно нужно изучить этот фактор стресса, [и] есть еще много вопросов, на которые нужно ответить“, - сказала соавтор Сюзанна Рози из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Излучение дальнего космоса вызывает озабоченность космических агентств и компаний, поскольку астронавтам, путешествующим даже в кратковременных поездках в космос, необходимо учитывать возможное влияние радиации на здоровье человека. В то время как исследователи продолжают проводить исследования, чтобы лучше понять, как радиация в космосе может повлиять на здоровье человека, ученые действительно знают, что повышенная радиация в космосе подвергает астронавтов более высокому риску таких последствий для здоровья, как рак .

“Мы знаем, что в тот момент, когда мы выходим за пределы магнитосферы Земли, мы больше не защищены от излучения дальнего космоса“, - сказала Рози.

В этом исследовании исследователи изучали возможные последствия радиации в глубоком космосе для здоровья, подвергая группу мышей моделированию GCR в контролируемой среде. “Мы не можем этически облучать людей, поэтому модель мыши - лучшее приближение, которое мы можем использовать“, - сказала Рози.

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“Все эксперименты проводились в соответствии с Руководством по уходу и использованию лабораторных животных Национального института здравоохранения и были одобрены Комитетом по уходу и использованию институциональных животных Калифорнийского университета (Сан-Франциско)“, - написали исследователи в документ с описанием исследования.

Через пять месяцев после облучения за мышами наблюдали в течение нескольких недель, чтобы узнать, как они себя ведут. Мышам было поручено найти скрытую платформу в воде с помощью навигационных сигналов.

По сравнению с контрольными субъектами, самцы мышей, подвергшихся облучению, в среднем имели больше ошибок при попытке найти платформу, что свидетельствует о нарушениях их пространственного обучения. Самки мышей не проявляли этих эффектов.

“Ранее мы показали в исследовании, опубликованном в 2018 году, что при использовании другого, но похожего режима дозирования самки мышей были защищены от воздействия космической радиации“, - сказала Рози. “Самцы мышей показали активированную врожденную иммунную систему в головном мозге, в то время как самки [мыши] - нет. Мы считаем, что эти половые различия связаны с тем, как микроглия врожденной иммунной системы реагирует (у самцов мышей) или не реагирует (у самок). мышей) к радиации“.

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Команда также оценила поведение мышей и показатели тревожности, общительности и социальной памяти, но не наблюдала никаких изменений.

Исследователи также смогли определить биомаркер крови, который можно использовать для прогнозирования, какие самцы мышей могут подвергаться риску когнитивных эффектов. Они также обнаружили, что временное истощение иммунных клеток мозга (известных как микроглия) после воздействия может помочь смягчить некоторые эффекты, наблюдаемые у этих мышей-самцов.

“Это исследование, как и другие, предполагает, что нам необходимо учитывать влияние излучения дальнего космоса на космонавтов, нам нужно найти средства смягчения, которые могут помочь“, - сказал Рози. “Исследование также говорит нам, что одобренные в настоящее время для людей смягчающие вещества для истощения микроглии могут использоваться астронавтами!“

Это новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, было опубликовано 15 октября в журнале Science Advances.

Напомним, ранее сообщалось, что жизнь на других планетах будет искать искусственный интеллект.