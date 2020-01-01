Самое большое подводное извержение породило вулкан размером с небоскреб

Он находится под водой недалеко от Мадагаскара.

Новое исследование показало, что в 2018 году в результате крупнейшего из когда-либо зарегистрированных активных подводных извержений родился подводный вулкан размером с небоскреб.

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Ученые обнаружили вулкан высотой 820 метров в западной части Индийского океана, недалеко от Мадагаскара, после озадачивающей волны землетрясений, произошедших вблизи обычно сейсмически спокойного района. После сбора геологических данных, в том числе информации подводного исследования региона в 2019 году, команда обнаружила новый подводный вулкан, который примерно в 1,5 раза превышает высоту Всемирного торгового центра Нью-Йорка. Более того, этот новый вулкан извлечен из самого глубокого резервуара вулканической магмы, известного ученым.

Источник магмы, резервуар, находится очень глубоко“ - около 55 километров под землей. Впервые в вулканологии мы можем увидеть такой глубокий резервуар в основании литосферы, внешней оболочки Земли, которая включает верхнюю мантию и кору.

В период с мая 2018 года по май 2021 года более 11000 обнаруживаемых землетрясений потрясли Майотту, небольшой остров и территорию Франции между Мадагаскаром и Мозамбиком. Самое сильное землетрясение было магнитудой 5,9, но были также странные сейсмические гудения или землетрясения с очень низкой частотой, которые возникли глубоко под землей; их нельзя было почувствовать на поверхности, но их улавливали сейсмометры по всему миру. Эти землетрясения с очень низкой частотой связаны с вулканической активностью.

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Эта внезапная сейсмическая активность вызвала удивление, учитывая, что с 1972 года около Майотты было зарегистрировано только два землетрясения, и до сих пор самая последняя вулканическая активность - слой пемзы в лагуне недалеко от острова - произошла по крайней мере 4000 лет назад. исследователи написали в исследовании.

В июле 2018 года ученые поняли, что Майотта движется на восток примерно на 20 сантиметров в год, согласно данным GPS. В то время на острове было всего три или четыре станции GPS, поэтому ученые установили глобальные навигационные спутниковые системы и сейсмометры океанического дна вокруг острова, чтобы узнать больше о происходящих там геологических изменениях. Результаты оказались необычными: комбинированные сейсмометры на суше и на дне океана зафиксировали 17000 событий в период с февраля по май 2019 года, как выяснили исследователи.

В мае 2019 года ученые получили возможность отправиться в плавание на борту исследовательского судна Marion Dufresne. Команда знала, что к востоку от Майотты произошло магматическое событие, но они не были уверены, осталась ли магма глубоко под земной корой или она прорвалась на морское дно.

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Похоже, что тектоническое движение плит привело к тому, что лава в астеносфере, расплавленном верхнем слое мантии непосредственно под твердой литосферой, двинулась вверх. Эта магма текла вверх по геологическим дайкам, что могло объяснить землетрясения и последующее массивное извержение.

Более того, это извержение, похоже, не первое в районе Майотты. “Большие потоки лавы и конусы на верхнем склоне и на берегу Майотты указывают на то, что это происходило в прошлом“, - пишут исследователи в своем исследовании.

Команда наблюдает за регионом на предмет новых землетрясений и вулканической активности.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружен древний глаз Саурона, и это подводный вулкан.