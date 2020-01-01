Почти год: Зафиксирован самый долгий случай COVID-19

У больной раком женщины был ослаблен иммунитет.

Согласно новому исследованию, больная раком носила коронавирус в течение как минимум 335 дней - это самый длинный из когда-либо задокументированных случаев COVID-19 на сегодняшний день.

Результаты были опубликованы в виде препринта на MedRxiv в начале этого месяца. Рецензирование не проводилось.

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Пациентка, 47-летняя женщина, имя которой не разглашается, была впервые госпитализирована с COVID-19 в кампусе Национального института здоровья в Бетесде, штат Мэриленд, весной 2020 года, сообщает Science News.

Исследование показало, что спустя десять месяцев, в течение которых у нее не было легких симптомов коронавируса или не было их вовсе, врачи обнаружили, что у нее все еще есть положительный результат на вирус.

В исследовании говорится, что у женщины был ослаблен иммунитет после того, как за три года до этого после успешного лечения рака крови у нее остался низкий уровень В-клеток, которые производят антитела.

Согласно исследованию, она продолжала давать положительный результат теста на коронавирус, который, по мнению ее врачей, был ложноположительным, обнаруженным на безвредных фрагментах вируса, оставшихся после того, как инфекция была устранена.

Когда в марте этого года вирусная нагрузка у женщины снова выросла, врачи секвенировали ее геном. Они обнаружили, что он очень похож на коронавирус, который она несла десятью месяцами ранее, и не похож ни на один штамм, циркулирующий среди населения в то время, говорится в исследовании.

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Согласно исследованию, женщина прошла курс лечения и, наконец, вылечила инфекцию в апреле, через 335 дней после первого обследования. Сейчас у нее было несколько отрицательных тестов на COVID-19, сообщает Science News.

Исследования как этот предоставить информацию о COVID-19 инфекции для людей с ослабленной иммунной системой.

Люди с ослабленным иммунитетом с меньшей вероятностью проявят сильный ответ на COVID-19 с помощью двух доз вакцины, что сделает их более уязвимыми для инфекции.

Регулирующие органы США в августе одобрили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом в надежде, что это поможет укрепить их иммунный ответ.

Эти типы исследований также помогают ученым понять, как развивается вирус. Например, исследование женщины с ВИЧ, которая носила коронавирус в течение 216 дней, показало, что он мутировал как минимум 30 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что британка вылечилась от коронавируса после 130 дней болезни.